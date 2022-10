Produktionsstopp beim iPhone 14: Dieses Modell ist Apples Sorgenkind

Immer wieder gab es Rufe nach einem iPhone mit einem großen Display, das aber nicht so teuer sein soll wie das Pro Max. Nun folgte Apple diesen Wünschen seiner Nutzer. Damit sollte das iPhone 14 Plus eigentlich ein Verkaufsschlager sein. Wie 9to5Mac in Berufung auf einen Bericht von The Information nun jedoch schreibt, sind diese Pläne bislang nicht eingetreten. Weniger als zwei Wochen nach der Verfügbarkeit des Plus-Modells hat Apple mindestens bei einem seiner Lieferanten in China einen vollständigen Produktionsstopp angeordnet.

iPhone 14 Plus: Blei in den Regalen?

Schon ein Blick in den Apple Store offenbart ein deutliches Bild. Das iPhone 14 Plus ist trotz der Verkaufsstarts Anfang Oktober bereits innerhalb weniger Stunden quasi sofort verfügbar. Derselbe Vergleich bei beiden Pro-Modellen offenbart ganz andere Resultate. Die Lieferzeiten gibt Apple, trotz gestiegener Preise, derzeit mit einigen Wochen an. Aktuell ist die Rede vom 4. bis 11. November – also rund zwei Wochen, bis der Postbote klingeln würde. Dies lässt natürlich außen vor, wie viele Geräte Apple vom jeweiligen Modell produziert oder für eine bestimmte Region überhaupt zur Verfügung stellt.

Doch auch bei Apple gibt es offenbar Bedenken daran, wie viele Einheiten man vom iPhone 14 Plus verkaufen kann. Laut The Information gibt es neben dem Produktionsstopp bei einem Lieferanten auch Kürzungen der Produktion bei anderen Partnern. Zwei Unternehmen, die einzelne Bauteile in größere Module fürs iPhone verwandeln, sollen ihre Fertigung um 70 beziehungsweise 90 Prozent reduziert haben. Der Bericht beschreibt weiter, dass sich Apple offenbar selbst nicht sicher sei, wie groß die Nachfrage nach dem regulären iPhone 14 mit dem großen Display ist.

Trotz der derzeitigen Situation hält Apple aber angeblich weiterhin daran fest, im nächsten Herbst ein iPhone 15 Plus vorzustellen. Das Plus-Modell löste in diesem Jahr die Mini-Varianten des iPhone 12 und 13 ab. Auch hier gab es damals Berichte, dass sich nur vergleichsweise wenige Käufer für das jeweils kleinste iPhone entschieden hatten. Mit dem iPhone 14 Plus hat Apple aber nun offenbar einen weiteren Problemfall im Sortiment.