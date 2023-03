Prime Video: Spektakuläre Neuheiten im April

Lachen verboten! Sagen wir? Nein, sagt Prime Video; oder besser gesagt Michael „Bully“ Herbig. Denn ab dem 6. April 2023 startet unter seiner Regie endlich die vierte Staffel des Comedy-Erfolgsformats „LOL – Last One Laughing“. Zehn Promis kämpfen in der Show um ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro, das für einen guten Zweck gespendet wird. Problem: Eingesperrt in einem engen Raum dürfen die Kandidaten alles machen, nur eines ist nicht erlaubt: zu lachen. Ein echter Höllenritt, wenn man die Zeit unter anderem gemeinsam mit Max Giermann, Kurt Krömer, Michael Mittermeier und Martina Hill verbringen muss. Auch in diesem Jahr umfasst die neue Staffel von „LOL – Last One Laughing“ sechs neue Episoden.

Großes Finale bei Prime Video: Staffel 5 von „The Marvellous Mrs. Maisel“

Natürlich dürfen bei Prime Video im April 2023 aber auch klassische Serien nicht fehlen. Und ab dem 14. April steht unter anderem die bereits fünfte Staffel von „The Marvellous Mrs. Maisel“ auf der Agenda. Jene Serie, die unter anderem schon 20 Primetime Emmy Awards und drei Golden Globe Awards gewonnen hat, findet also eine Fortsetzung. Und darin ist Midge Maisel dem erträumten Erfolg näher als je zuvor, nur um festzustellen, dass „näher als je zuvor“ immer noch sehr weit entfernt ist. Die epische, urkomische und emotionale letzte Staffel führt Zuschauer für einen spektakulären Abschied durch die Zeit und trifft dabei auf einige bekannte Gesichter.

Serien-Neustart: „Citadel“ Staffel 1

Eine neue Eigenproduktion der Amazon Studios ist ab dem 28. April 2023 bei Prime Video zu sehen: „Citadel“. Auf ihre Kosten kommen in dieser Produktion alle, die sich eine gleichermaßen spannende wie actionreiche Serie wünschen. Denn vor acht Jahren fiel Citadel. Die unabhängige globale Spionageagentur, die für die Sicherheit aller Menschen sorgen sollte, wurde von Agenten von Manticore zerstört, einem mächtigen Syndikat, das die Welt aus dem Verborgenen heraus manipuliert. Mit dem Fall von Citadel wurden die Erinnerungen der Eliteagenten Mason Kane und Nadia Sinh ausgelöscht, nachdem sie nur knapp mit dem Leben davongekommen waren.

Seitdem leben sie im Verborgenen und bauen sich unter neuen Identitäten ein neues Leben auf, ohne sich ihrer Vergangenheit bewusst zu sein. Bis Mason eines Nachts von seinem ehemaligen Citadel-Kollegen Bernard Orlick aufgespürt wird, der dringend seine Hilfe benötigt, um Manticore an der Errichtung einer neuen Weltordnung zu hindern. Mason sucht seine frühere Partnerin Nadia auf und die beiden Spione begeben sich auf eine Mission rund um die Welt, um Manticore zu stoppen. Dabei müssen sie sich auch mit ihrer Beziehung auseinandersetzen, die auf Geheimnissen, Lügen und einer gefährlichen, aber unsterblichen Liebe beruht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Die nachfolgende Tabelle zeigt dir in einer Übersicht, auf welche (weiteren) Serien-Neustarts du dich in den kommenden Wochen bei Prime Video freuen kannst.

Titel Staffel abrufbar ab Payback 1 28. März 2023 Die Gabe / The Power 1 31. März 2023 LOL: Last One Laughing 4 6. April 2023 De Viaje Con Los Derbez 3 7. April 2023 Mord mit Aussicht 4 7. April 2023 Greek Salad 1 14. April 2023 The Marvellous Mrs. Maisel 5 14. April 2023 Dead Ringers 1 21. April 2023 Citadel 1 28. April 2023 Ruby and the Well 1 30. April 2023 Der Greif 1 26. Mai 2023 Good Omens 2 2023 Das Rad der Zeit 2 2023 Das Rad der Zeit 3 2023 Diabolical 1 2023 Die Discounter 3 2023 I'm A Virgo 1 2023 Takeshi's Castle

1 2023 The Boys 4 2023 The Continental 1 2023 Wilderness 1 2023 Sausage Party: Foodtopia 1 2024 Anansi Boys 1 noch unbekannt Cross 1 noch unbekannt Die Therapie 1 noch unbekannt Herr der Ringe 2 noch unbekannt Peripherie 2 noch unbekannt Reacher 2 noch unbekannt The Summer I Turned Pretty 2 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt The Terminal List 2 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt Upload 3 noch unbekannt

Neue Filme bei Prime Video im April 2023

Oder soll es statt einer Serie lieber ein Film sein? Auch diesbezüglich kannst du dich im April 2023 bei Prime Video wieder auf einige Neustarts freuen. Ab dem 7. April zum Beispiel auf den knallharten, düsteren Action-Krime-Thriller „Gangs of Lagos“. Auf Basis einer authentischen Handlung dreht sich der Film um eine Gruppe von Freunden aus der Kindheit. Diese müssen sich alle ihrem Schicksal stellen und auf den belebten Straßen und in der Nachbarschaft von Isale Eko auf Lagos Island in Nigeria aufwachsen.

Titel verfügbar ab Selfish 27. März 2023 Fearless (1993) 29. März 2023 The Fall 1. April 2023 exklusiv verfügbar Mona Lisa and the Blood Moon 6. April 2023 Gangs of Lagos 7. April 2023 Amazon Original Film Old 9. April 2023 Birds Of Prey: The Fantabulous Emancipation Of One Harley Quinn 12. April 2023 exklusiv verfügbar Hatching 12. April 2023 exklusiv verfügbar Devil's Pond 13. April 2023 exklusiv verfügbar Cry Macho 13. April 2023 The Cell 16. April 2023 Jagdsaison 19. April 2023 Mord in Yellowstone City 19. April 2023 Snake Eyes: G.I. Joe Origins 19. April 2023 The Many Saints of Newark 20. April 2023 Arac Attack - Angriff der achtbeinigen Monster 20. April 2023 Judy Blume Forever 21. April 2023 Amazon Original Film Practical Magic 22. April 2023 The Astronaut's Wife 24. April 2023 A Perfect Murder 25. April 2023 Candyman 26. April 2023 Mad City 26. April 2023 City Hall 27. April 2023 Midnight Special 28. April 2023 Midnight in the Switchgrass 29. April 2023

Alle Inhalte von Prime Video kannst du auf Abruf über die passenden Apps auf deinem Handy, Tablet, Computer oder auch Fernseher abrufen. Apropos Fernseher: Amazon stellt jetzt auch eigene Fernseher her. Auf Wunsch sogar mit modernem QLED-Panel. Zudem ist seit wenigen Tagen eine neue Gaming-Plattform verfügbar: Amazon Luna.

Jetzt weiterlesen Amazon Prime Video: Komödien-Klassiker erscheint mit einem dritten Teil