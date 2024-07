Preissenkung: Der Smart #1 wird noch günstiger

Der Smart: ein Auto in der Mini-Klasse, das eher wie ein Rasenmäher klingt, als ein richtiges Auto. Das war einmal. Inzwischen wurde der Marke ein gehöriges Upgrade verpasst. Und das hat zur Folge, dass etwa der Smart #1 mit einer nicht nur in Deutschland beliebten SUV-Optik auftrumpft. Und das künftig zu einem günstigeren Preis. Denn ab Dienstag steht der Smart #1 auch in den Ausführungen Pure und Pure+ zu Preisen ab 34.990 und 39.990 Euro bereit.

Smart #1 Pure und Pure+ als neue Einstiegsmodelle

Insbesondere im urbanen Raum soll der Smart #1 seine Vorteile voll ausspielen können. Der Smart #1 Pure stellt dabei das neue Einstiegsmodell der Marke dar. Das E-Auto ist mit einer 49 kWh großen Batterie ausgestattet. Nach WLTP-Norm soll das für eine Reichweite von 310 Kilometern reichen. Beim 5.000 Euro teureren Smart #1 Pure+ kannst du von einer größeren Reichweite profitieren. Denn hier ist der Energiespeicher 66 kWh groß, was für 420 Kilometer reichen soll. Auf der Autobahn-Langstrecke musst du von diesen Werten aber rund 100 Kilometer abziehen.

Der Smart #1 bekommt zwei neue Einstiegsvarianten.

Das Aufladen an AC-Ladesäulen und an der heimischen Wallbox ist mit bis zu 22 kW möglich. Wer eine Schnellladesäule ansteuert, kann Strom unter optimalen Bedingungen mit bis zu 150 kW nachladen. Das gilt aber nur für das Modell Pure+. Wer sich für die Basisversion Pure entscheidet, kann maximal mit 130 kW laden. Und auch der On-Bord-Charger ist deutlich limitierter, weil er nur eine maximale Ladeleistung von 7,4 kW unterstützt.

Ausgestattet mit einem Heckantrieb beschleunigen beide neuen Modelle des Smart #1 auf 18-Zoll-Felgen von 0 auf 100 km/h in 6,7 Sekunden. Dabei stehen eine Leistung von 200 kW (271 PS) und ein Drehmoment von 343 Nm zur Verfügung. Beim Außendesign punkten beide Modelle mit verdeckten Türgriffen und rahmenlosen Türen sowie einer elektrischen Heckklappe. Zudem stehen am Heck vier Parksensoren bereit. Auf eine Glasscheibe im Dach wird hingegen verzichtet.

Bestellungen starten am Dienstag

Im Innenraum können sich Fahrer auf ein 12,8 Zoll großes Mitteldisplay und ein 9,2 Zoll große Instrumententafel freuen. Hinzu kommen Stoffsitze und verschiedene Assistenzsysteme wie Spurhalteassistent und Toterwinkelwarner. Apple CarPlay und Android Auto stehen kabelgebunden und kabellos zur Verfügung. Im Pure+ steht unter anderem als Extra eine 2-Zonen-Klimaanlage statt eine 1-Zonen-Klimaanlage bereit.