Preissenkung bei Aldi: Beliebtes Alltags-Produkt endlich wieder günstiger

In den vergangenen Wochen hatte Aldi nach eigenen Angaben bereits zahlreiche Produkte des täglichen Bedarfs im Preis gesenkt. Und zwar sowohl in den Nord– als auch in den Süd-Filialen. Und jetzt schraubt der Lebensmittel-Discounter auch die Kaffee-Preise herunter. Ab sofort werden die Preise für ganze Bohnen, Pads sowie gemahlenen Kaffee der Eigenmarke Barissimo im Preis gesenkt. Dauerhaft, wie es von Aldi offiziell heißt.

Aldi macht Kaffee auf breiter Front günstiger

So fällt etwa der Preis für Barissimo Mahlkaffee Fair Trade Bio in der 2 x 250-Gramm-Packung von 6,49 Euro auf 5,25 Euro. Eine Preisreduktion um satte 19 Prozent. Und in der laufenden Woche gilt sogar ein Probierpreis von nur 3,19 Euro. Den Barissimo Mahlkaffee in den Sorten Gold, Gold entkoffeiniert und Fein & Mild in der 500-Gramm-Packung kannst du ab sofort für 2,39 Euro testen, ab dem 25. Dezember 2023 werden 4,29 Euro statt bisher 4,79 Euro fällig (-10 Prozent).

Bei den Barissimo Kaffeepads fallen die Preise um 9 Prozent. In den Sorten Classic, Crema, Mild und entkoffeiniert wird die 280-Gramm-Packung ab sofort für 3,99 Euro statt für 4,39 Euro angeboten. Bei der kleineren 140-Gramm-Packung sinkt der Preis von 2,19 auf 1,99 Euro; auch für die Sorte Espresso.

Du bevorzugst die „Ganze Bohne“? Dann musst du für die Bio-Fairtrade-Sorten Caffè Crema und Espresso ab sofort 10,95 statt 11,99 Euro zahlen. Die Sorten Caffè Crema & Aroma, Caffè Crema Dolce und Espresso Cremoso werden jetzt in der 1-Kilo-Packung für 8,79 statt 9,49 Euro verkauft.

Löslicher Kaffee (nur) bei Aldi Nord billiger

Bei Aldi Nord sinken zudem die Preise für löslichen Kaffee. Das 100-Gramm-Glas der Sorte Moreno Gold kostet jetzt nur noch 2,69 statt 2,79 Euro. Die entkoffeinierte Variante ist ab sofort für 3,59 statt 3,69 Ezro zu haben. Ebenfalls 10 Cent weniger musst du ab sofort für die Sorten Moreno Mocca und Moreno Mild zahlen. Das 200-Gramm-Glas ist jetzt für 4,89 statt 4,99 Euro zu haben.

Und wo Aldi anfängt, ist der Wettbewerb natürlich nicht fern. Laut Recherchen der Nachrichtenagentur dpa wollen Edeka, Rewe, Penny, Netto und Norma dem Vorpreschen von Aldi folgen und die Preise für Kaffee bei ihren Eigenmarken ebenfalls nach unten anpassen. Von Lidl und Kaufland gibt es noch keine Reaktionen.