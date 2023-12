Aldi mit Top-Schnäppchen: Diese Angebote sind echte Highlights

Schnäppchen-Alarm im Onlineshop von ALDI. Ab sofort ist es dort möglich, von neuen Angeboten zu profitieren. Neben neuen Notebooks (siehe unten) stehen auch zwei Helfer für den Haushalt im Mittelpunkt der neuen Deals. Als da wären ein 2-in-1 Kontakt- und Tischgrill für weit unter 100 Euro sowie ein 2-in-1 Akku- und Handstaubsauger mit 100 Euro Rabatt. Aber der Reihe nach.

2-in-1 Kontakt- und Tischgrill bei Aldi kaufen

Einen Rabatt von satten 43 Prozent verspricht das Angebot rund um den Cook 2-in-1 Kontakt- und Tischgrill. Egal, ob du nun Gemüsespieße fettarm grillen oder Sandwiches überbacken möchtest, die beidseitig nutzbare Grillplatte steht dir auf vielfältige Art und Weise zur Verfügung; wahlweise mit einer flachen oder mit einer geriffelten Seite. Du kannst aus sechs Automatikprogrammen für Rind, Fisch, Huhn, Würstchen, Burger-Patties und Bacon auswählen und eine Temperatur zwischen 80 und 230 Grad Celsius einstellen. Die Leistung liegt bei 1.000 Watt je Grillplatte, der Preis bei nur 84,99 Euro statt regulär knapp 150 Euro. Einmalig kommen 5,95 Euro an Versandkosten hinzu.

Cook 2-in-1 Tisch- und Kontaktgrill

2-in-1 Akku- und Handstaubsauger von Bosch

Ist das Sandwich verspeist, wirst du unter Umständen feststellen, dass das Sofa oder der Boden unter dem Esstisch nicht mehr ganz so blitzblank aussieht, wie du es dir eigentlich wünschen würdest. Dann kann dir der 2-in-1 Akku- und Handstaubsauger von Bosch helfen, den Aldi jetzt für 169 Euro zuzüglich 5,95 Euro Versandkosten anbietet – rund 100 Euro günstiger als vom Hersteller empfohlen. Das Gerät vereint klassischen Bodenstaubsauger und praktischen Handsauger in einem Gerät. Ohne störendes Kabel und mit einer Laufzeit von bis zu 50 Minuten. Dank Freistehend-Funktion ist nicht mal die Montage einer Wandhalterung notwendig.

Aldi verkauft zwei Notebooks zum Spitzenpreis

Außerdem bedient Aldi schon ab sofort die Bedürfnisse all jener, die auf der Suche nach einem neuen Notebook sind. Für 649 Euro kannst du dich für das Medion-Notebook S15449 (MD61153) entscheiden, das zu diesem Preis eine Top-Ausstattung bietet. So kommt etwa der Intel Core i7-1165G7 Prozessor mit bis zu 4,70 GHz Taktrate zum Einsatz, flankiert von 16 GB Arbeitsspeicher und 512 GB SSD-Speicher. Der Akku verspricht eine Laufzeit von bis zu 8,5 Stunden, gearbeitet wird an einem Bildschirm mit 15,6 Zoll großer Diagonale und die Tastatur ist mit einer Hintergrundbeleuchtung ausgestattet. Vergleichbar ausgestattete Rechner gibt es derzeit in keinem anderen namhaften Onlineshop zu einem besseren Preis. Du kannst dir also einen gut ausgestatteten Laptop zum Top-Preis sichern.

Medion Notebook S15449 (MD61153)

Mehr Speicherplatz (1 TB), dafür aber etwas weniger Leistung verspricht das ebenfalls mit einem 15,6 Zoll großen Bildschirm ausgestattete Medion E15423 (MD64160). Dieses Notebook basiert nämlich auf dem Intel i5-1155G7 Prozessor mit bis zu 4,50 GHz und verfügt nur über 8 GB Arbeitsspeicher. Für normale Bürotätigkeiten reicht das aus, für Gaming oder regelmäßige Foto- und Bildbearbeitung sollte man sich aber nach einem besser ausgestatteten Rechner umsehen. Die Akkulaufzeit gibt Hersteller Medion mit bis zu 7,5 Stunden an, was diesen jetzt im ALDI ONLINESHOP erhältlichen Rechner auch als Uni- und Schulrechner sowie im täglichen Pendelverkehr zur Arbeit interessant erscheinen lässt.

Medion Notebook E15423 (MD64160)

Beide Laptops sind mit Windows 11 Home und drei Jahren Garantie ausgestattet, verfügen über eine integrierte HD-Webcam, Mikrofon und natürlich auch über WLAN und Bluetooth. Einmalig musst du auch im Fall der Bestellung eines der beiden Rechner einmalige Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro einplanen.

