Preishammer bei der Post: So viel soll ein Brief bald kosten

Die Deutsche Post hat heute offiziell ein Verfahren eingeleitet, bei dem es am Ende darum geht, dass das Porto für Briefe steigen kann. Eigentlich ist dieses bis Ende 2024 durch die sogenannte Price-Cap-Maßgrößenentscheidung festgeschrieben. Doch die Post hat jetzt bei der dafür zuständigen Bundesnetzagentur den Widerruf beantragt. Diese Entscheidung ist die Basis der derzeitigen Briefpreise. Ziel der Deutschen Post ist es, das Briefporto im kommenden Jahr anzuheben. Die Post begründet das mit den aktuellen Mengen-, Umsatz- und Kostenentwicklungen. Diese wichen nach Angaben des Unternehmens deutlich von den der Entscheidung zugrundeliegenden Prognosen aus dem Jahr 2021 ab. Für dich als Kunden bedeutet das im Fall einer Genehmigung aber nur eines: Es wird teurer.

Post sieht Porto-Erhöhung als alternativlos

„Eine Erhöhung der Preise fällt uns in Hinblick auf die berechtigten Interessen unserer Kundinnen und Kunden nicht leicht.“ Mit diesen Worten lässt sich Nikola Hagleitner, bei der Post als Vorständin für das Briefgeschäft verantwortlich, in einer Pressemitteilung zitieren. Fakt sei, dass die von der Behörde ursprünglich unterstellten Kosten und Briefmengenentwicklungen so nicht eingetreten sind. „Angesichts drastisch gestiegener Kosten durch Inflation, höhere Energiepreise und den sehr hohen Tarifabschluss 2023 sowie deutlich stärker abnehmende Briefmengen führt an einer vorzeitigen Erhöhung des Portos kein Weg vorbei.“

Nach Angaben der Post sei aufgrund der Entwicklungen in den vergangenen Monaten von einer deutlich niedrigeren Brief-Sendungsmenge in der Zukunft auszugehen. Dies sei auf eine beschleunigte Substitution durch elektronische Kommunikation, wie E-Mail oder Messenger-Dienste, zurückzuführen. Gleichzeitig steigen die Kosten aufgrund der anhaltend hohen Inflation und der jüngst vereinbarten Lohnerhöhungen deutlich an.

Kostet ein Brief bei der Post bald 95 Cent?

Die Deutsche Post DHL arbeitet seit Monaten daran, die Öffentlichkeit auf eine bevorstehende Portoerhöhung vorzubereiten. Zuletzt zeigte sie anhand einer Studie, dass der Standardbrief mit aktuell 85 Cent unter dem europäischen Durchschnittspreis von 1,33 Euro liege. Gleichzeitig will die Post erreichen, dass sie nicht mehr gesetzlich gezwungen ist, einen Großteil aller Briefe am nächsten Werktag zuzustellen. Wie hoch das Porto ab 2024 nach Vorstellung der Deutschen Post sein soll, teilte sie offiziell nicht mit. In der für gewöhnlich in diesen Angelegenheiten sehr gut informierten Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) heißt es allerdings, man spreche von 95 Cent statt bisher 85 Cent für einen normalen Brief. Zuletzt war das Porto für diese Briefe bis 20 Gramm Gewicht Anfang 2022 erhöht worden. Damals stieg das Brief-Porto von 80 auf jetzt 85 Cent.