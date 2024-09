Preishammer: Deutsche Bahn macht BahnCards deutlich günstiger

Überraschung bei der Deutschen Bahn. Die Preise sinken! Das gilt allerdings nicht für die Fahrscheine, sondern für ausgewählte BahnCards. Zwischen dem 1. und 13. Oktober kannst du dir etwa die bei Vielfahrern beliebte BahnCard 50 zum halben Preis sichern. Aber auch andere BahnCards bietet die Bahn vorübergehend günstiger an.

Deutsche Bahn: 50 Prozent Rabatt auf die BahnCard 50

Die BahnCard 50 für Reisen in der 2. Klasse kostet für alle zwischen 27 und 64 Jahren während des knapp zweiwöchigen Aktionszeitraums nur 122 statt 244 Euro. Für die 1. Klasse werden 246 statt 492 Euro fällig. Wer also regelmäßig mit den Zügen der Deutschen Bahn unterwegs ist, kann hier ein echtes Schnäppchen machen. Denn mit der BahnCard 50 gibt es 50 Prozent Rabatt auf alle Flexpreis-Tickets. Also auf normale Fahrscheine ohne bereits gewährten Rabatt. Und wer lieber einen bereits ermäßigten Sparpreis bucht, kann sich mit der BahnCard 50 über immerhin noch 25 Prozent zusätzlichen Preisnachlass freuen.

Ferner hat sich die Deutsche Bahn auf die Fahnen geschrieben, auch die BahnCards für ältere und jüngere Fahrgäste zum Sonderpreis zu verkaufen. Allerdings winkt hier ein nicht ganz so üppiger Rabatt:

Senioren BahnCard / Ermäßigte BahnCard 2. Klasse: 99,99 statt 122 Euro

Senioren BahnCard / Ermäßigte BahnCard 1. Klasse: 195 statt 241 Euro

My BahnCard für alle unter 27 Jahren 2. Klasse: 69,99 statt 79,90 Euro

My BahnCard für alle unter 27 Jahren 1. Klasse: 195 statt 241 Euro

Man wolle mit der Sonderaktion ein Zeichen für klimaneutrale und gleichzeitig günstige Reisen mit der Deutschen Bahn setzen, sagt Vertriebschefin Stefanie Beck von der Bahn. Man hoffe auf viele neue Kunden, die künftig verstärkt mit der Bahn reisen wollen. „Deshalb haben wir die BahnCard 50 so stark rabattiert wie noch nie zuvor.“

Auch die BahnCard Business 50 wird vorübergehend billiger

Laut Bahn lohnt sich die BahnCard 50 Aktion auf vielen Strecken bereits ab der ersten Reise zum Flexpreis. Zum Beispiel bei einer Hin- und Rückfahrt zwischen München und Berlin, Frankfurt und Hamburg oder zwischen Köln und München. Freuen dürfen sich übrigens auch Interessenten der BahnCard Business 50. Auch sie gibt es ab Dienstag im Rahmen der Sonderaktion nämlich günstiger. In der 1. Klasse werden 313 statt 626 Euro fällig, in der 2. Klasse 156 statt 313 Euro.