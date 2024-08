Preiserhöhung bei Microsoft: Das kommt auf Windows- und Xbox-Nutzer zu

Microsoft bietet zwei große Abo-Pakete für seine Nutzer an. Während sich Microsoft 365 um Produktivität dreht, geht es beim Game Pass ums Gaming. Dieser enthält hunderte Spiele, die du auf dem PC, der Xbox und in der Cloud spielen kannst. Viele Top-Titel sind vom ersten Tag an verfügbar. Dieses Angebot lässt Microsoft sich jedoch gut bezahlen. Und so erhöht man nun zum zweiten Mal in diesem Jahr die Preise.

Microsoft: Game Pass wird schon wieder teurer

Der Game Pass Ultimate als All-in-One-Abo für Gamer wurde im Jahr 2019 eingeführt. Für ehemals 12,99 konntest du auf einen Katalog aus über 100 hochwertigen Spielen zugreifen, die Online-Features der Xbox nutzen und per Cloud-Gaming auch auf schwacher Hardware aktuelle Top-Spiele zocken. Anfang des Jahres erhöhte man den Preis auf 14,99 Euro pro Monat. Wenige Monate später gibt es nun die nächste, deutlich heftigere Preiserhöhung.

17,99 Euro pro Monat verlangt Microsoft ab sofort für den Game Pass Ultimate (Tipp: bei Amazon bekommst du noch den alten Preis). Das entspricht Mehrkosten von über 60 Euro pro Jahr im Vergleich zum Vorjahr. Auch die anderen Abo-Pakete werden teurer. Der Game Pass für PC kostet nun 11,99 Euro statt 9,99 Euro. Und die preiswerte Core-Variante (ehemals Xbox Live Gold) mit einer deutlich eingeschränkten Spiele-Auswahl für die Konsole werden jetzt 6,99 Euro pro Jahr fällig.

Für Neukunden gelten die neuen Preise ab sofort. Für Bestandskunden mit Prepaid-Aufladung gelten die neuen Preise ab der nächsten Aufladung. Hier beseitigt Microsoft jedoch das jahrelange Schlupfloch, mit dem Kunden bis zu 3 Jahre Game Pass Gutscheinkarten günstig im Ausland kaufen und hierzulande aktivieren konnten. Ab sofort kannst du maximal 13 Monate im Voraus deinem Account hinzufügen. Regulär in Deutschland erworbene Gutscheinkarten sind davon nicht betroffen. Kunden mit automatischer Verlängerung zahlen aktuell weiterhin den alten Preis, wie Microsoft per Mail bestätigt.

Neues Angebot – bisher nur in den USA

Bisher ausschließlich in den USA kündigt Microsoft eine neue Abostufe des Game Pass an. Der „Game Pass Standard“ enthält im Gegensatz zum Ultimate-Abo keine Day One Titel. Neue Top-Spiele kommen also erst mit einiger Verzögerung in den Katalog und können nicht direkt zum Start gespielt werden.

Der Game Pass Standard kostet in den USA 14,99 Dollar pro Monat. Hierzulande dürften 13,99 Euro pro Monat fällig werden, sollte Microsoft das Angebot auch hierzulande anbieten.

