Preise werden explodieren: Benzin bald 60 Cent teurer Blasius Kawalkowski 2 Minuten

Es ist ein Benzin-Beben! Bereits seit Weihnachten steigen die Preise an den Tankstellen. Diesel und Benzin sind in den vergangenen drei Monaten 10 Cent teurer geworden. Doch das ist noch nichts im Vergleich zu dem, was auf Autofahrer noch zukommt.