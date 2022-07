Pokemon Go mit neuem Item: Ist das die Lösung des ältesten Pokemon-Go-Problems?

In Pokémon Go wird ein neues Item eingeführt: der tägliche Abenteuerrauch. Er ermöglicht dir laut Niantic seltene Pokémon zu fangen. Das Tolle daran ist, dass jetzt auch Spieler auf dem Land mehr Pokémon pro Tag fangen können, ohne extra Geld für teure klassische Rauch-Items ausgeben zu müssen. Ein uraltes Problem von Pokémon Go. Doch die Sache hat zwei Haken.

Pokémon Go Abenteuerrauch: Das steckt drin

Spieler erhalten ab jetzt jeden Tag einen Rauch, den sie jederzeit im Laufe des Tages aktivieren können. Danach erscheinen, wie Niantic schreibt, „möglicherweise Pokémon, die sonst nur selten in der Wildnis angetroffen werden“. Vom neuen Item kannst du nur einen auf einmal in deinem Beutel aufbewahren. Ansammeln und auf einmal verzocken geht also nicht. Du kannst den täglichen Rauch wie jeden Rauch aktivieren. Er wird im Item-Beutel und als Symbol im Game oben rechts angezeigt.

Als Bonus bekommst du von Pokémon Go, wenn du weniger als 30 Bälle im Beutel hast, zusätzlich 30 Bälle beim Aktivieren des neuen Rauchs. Dazu hat Niantic wieder eine Community-Funktion integriert. So bekommst du nach der Rauchzeit ein Tableau angezeigt, das deine gefangenen Pokémon aus der Rauchzeit anzeigt und das du mit deinen Freunden oder auf Social Media teilen kannst.

Ist das die Lösung für das alte Problem?

Dass seltene Pokémon erscheinen können, konnten wir beim ersten Test heute Morgen so nicht bestätigen. Die Monster, die in Pokémon Go erschienen sind, waren Standard-Ware aus der aktuellen Umgebung. Dazu ist die Rauchzeit mit 15 Minuten extrem kurz. Selbstverständlich ist auf dem Dorf mit drei Stopps und einer Arena jeder Spawn gut, jedoch hätte es für diese Trainer etwas mehr sein können. Die 30 Bälle Bonus sind für die meisten Trainer wohl keine große Hilfe, jedoch nimmt man, was man bekommen kann. Somit ist der neue tägliche Rauch eine schöne Idee, allerdings in homöopathischer Dosis.