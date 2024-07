Pokémon Go: Lohnt sich der Community Day im August?

Der Community Day im August dreht sich voll und ganz um das Seehund-Pokémon Robball. Robball ist ein Wasser-Pokémon und einer der Starter aus Alola. Es kann sich erst in Marikeck und dann in Primarene entwickeln. Während des Community Days hast du die Möglichkeit, erstmals ein schillerndes Exemplar dieses Pokémons zu fangen, das es schon länger im Spiel gibt.

Community Day mit Robball

Der Community Day im August findet am 31. August von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr statt. In diesen drei Stunden erscheinen in der Wildnis zahlreiche Robball, die es zu fangen gibt. Die Shiny-Chance ist während dieser Zeit stark erhöht, was die Jagd nach einem schillernden Exemplar lohnend macht. Da es sich um ein brandneues Shiny handelt, sollte jeder, der seine Sammlung vervollständigen möchte, das Event nutzen. Eine so hohe Shiny-Chance gibt es außerhalb des Community Days nämlich nicht.

Des Weiteren kann dein Robball eine exklusive Attacke erlernen, die es nur während des Events gibt. Es handelt sich dabei um die Lade-Attacke Aquahaubitze. In Trainerkämpfen verursacht sie 80 Schaden, in Arenakämpfen und bei Raids sogar 90 Schaden. Um die exklusive Attacke zu erhalten, musst du dein Pokémon am Eventtag in Primarene, die dritte Entwicklungsstufe, entwickeln. Zusätzlich zur exklusiven Lade-Attacke kann Primarene ab dem Community Day erstmals die Lade-Attacke Schaumserenade erlernen. Auch diese Attacke ist neu, kann aber auch nach dem Community Day noch erlernt werden.

Exklusive Boni

Während des Community Days erhältst du jedes Mal exklusive Boni. Dieses Mal handelt es sich dabei um doppelte Fang-Bonbons und dreifache Fang-EP. Für jeden, der noch nicht Level 50 erreicht hat, sollten das gute Nachrichten sein. Aktivierst du während des Events ein Glücksei, dann kannst du dich über sechsfache Erfahrungspunkte beim Fangen eines Pokémon freuen.

Wie immer hält dein Rauch während des Events drei Stunden an und auch Lockmodule bleiben 3 Stunden lang aktiviert. Des Weiteren gibt es eine Feldforschung, die du dir für einen Euro kaufen kannst. Du musst sie jedoch nicht kaufen, um das Event zu spielen und von den Boni zu profitieren. Die Feldforschung bringt dir jedoch einige gute Items und zusätzliche Chancen, gute Robball anzutreffen.

Insgesamt handelt es sich beim Community Day im August um ein sehr interessantes Event. Dank der dreifachen EP ist es außerdem nicht nur für Shiny-Jäger relevant, sondern eignet sich für jeden, der noch Erfahrungspunkte benötigt.