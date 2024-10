Pokémon Go-Naturzone: Go Fest 2.0? Dieses Event hat es in sich

Nächsten Monat ist es so weit: Ein brandneues, mehrtägiges Event startet in Pokémon Go. Dabei handelt es sich um die neue Pokémon Go-Naturzone. In seinem Aufbau erinnert das Event dabei stark an das Go Fest, oder etwa die Go Tour. Es gibt ein Event vor Ort und ein globales Event, an dem jeder teilnehmen kann. Allerdings ist die Stadt, in der das Live-Event stattfindet, dieses Mal wohl von Europa aus eher schwer zu erreichen. Das Event findet nämlich in Fukuoka, Japan, statt. In diesem Artikel berichten wir dir deswegen vom globalen Event, an dem auch du teilnehmen kannst.

Pokémon Go-Naturzone Global

Die globale Pokémon Go-Naturzone findet am 23. und 24. November statt. Von 10 Uhr bis 18:15 Uhr kannst du an den beiden Tagen besondere Pokémon fangen, an tollen Raids teilnehmen und dein Können in Dyna-Kämpfen unter Beweis stellen. Zudem feiert ein besonders beliebtes Pokémon sein Go-Debüt und seltene, kostümierte Pokémon kehren zurück.

Pokémon-Debüts und Mächtige Pokémon

Während der Pokémon Go-Naturzone feiern Riffex und Dynamax-Riffex ihr Debüt. Diese besonderen Monster kannst du in Raid-Kämpfen der Stufe 4 und in Dyna-Kämpfen antreffen. Es gibt das Pokémon in seiner Hoch- und Tief-Form. Du kannst allen Formen von Riffex als schillerndes Exemplar begegnen.

Des Weiteren kannst du erstmals in der Geschichte von Pokémon Go einer neuen Art von Monstern begegnen. Dabei handelt es sich um sogenannte mächtige Pokémon. Sie sind ungewöhnlich stark und besonders schwer zu fangen. Dafür haben sie jedoch eine höhere Wahrscheinlichkeit auf gute IVs und darauf, ein XL- oder XXL-Exemplar zu sein.

Um diese anspruchsvollen Monster zu fangen, kannst du dir erstmals einen neuen Pokéball sichern. Die GO-Safaribälle sind besonders gut darin, mächtige Monster einzufangen. Ungenutzte Safaribälle verschwinden jedoch mit dem Ende des Events wieder. Genauere Informationen zu diesem neuen Ball gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht.

Wilde Elektro- und Gift-Pokémon

Bei der Go-Naturzone stehen insbesondere Elektro- und Gift-Pokémon im Vordergrund. So sind die wilden Spawns in eine Elektro-Stunde und eine Gift-Stunde aufgeteilt. Sämtliche Pokémon, die in diesen beiden Stunden erscheinen, können als schillernde Exemplare auftauchen. Das trifft auch auf sämtliche Mächtige Pokémon zu. Kaufst du dir ein Ticket für das Event, dann kannst du dir aussuchen, ob du dich auf Elektro- oder Gift-Pokémon konzentrieren möchtest.

Kostümierte Pokémon und Raids

Während des Events kannst du einigen seltenen Kostüm-Pokémon begegnen. Dabei handelt es sich um Star-Pikachu, Rocker-Pikachu und Relaxo mit einer Nietenjacke. Den beiden Pikachus kannst du begegnen, indem du Fangherausforderungen erledigst und Schnappschüsse machst. Relaxo ist in Raid-Kämpfen der Stufe 3 anzutreffen.

Ebenfalls in Raid-Kämpfen anzutreffen sind Dialga in der Urform und Palkia in der Urform. Die beiden Pokémon haben während des Events die Möglichkeit, ihre beiden besonderen Attacken zu beherrschen. Mit etwas Glück begegnest du also einem Exemplar, das Zeitenlärm oder Raumschlag beherrscht. Zusätzlich können die beiden Pokémon schillernd auftauchen.

Pokémon Go-Naturzone: Tickets und Preise

Wie auch beim Go Fest kannst du dir für die Pokémon Go-Naturzone ein Ticket kaufen. Doch auch, wer kein Geld ausgeben möchte, kann am Event teilnehmen. Ohne Ticket erhältst du Feldforschungen zu den verschiedenen Habitaten, eine Überraschungsbegegnung pro Tag in Schnappschüssen, eine Chance auf Pokémon mit besonderen Hintergründen aus Raids und eine zweistündige Dauer für Lockmodule.

Wer rund 12 Euro für ein Ticket ausgibt, der erhält noch einige zusätzliche Boni. Dazu gehören unter anderem eine erhöhte Chance auf schillernde Pokémon, Begegnungen mit den beiden Kostüm-Pikachus, doppelte Fang-Bonbons und viele mehr. Kaufst du dir das Ticket bis zum 22. Oktober, dann erhältst du eine exklusive Toxel-Maske als Accessoire für deinen Charakter. Eine Übersicht über alle Boni findest du im offiziellen Pokémon Go Blog.