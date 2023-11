Playstation: Gibt’s jetzt Geld zurück für Zocker?

Zunächst zum Sachverhalt: Spiele sind im Sony-eigenen Playstation-Store meistens teurer als woanders. Das liegt daran, dass Sony eine 30-prozentige Verkaufsprovision verlangt, die den Preis für Spiele nach oben treibt. Die in London eingereichte Klage wirft Sony nun Wettbewerbsverzerrung vor. Denn statt der happigen Provision könnte Sony auch einfach einen niedrigeren Preis von den Playstation-Nutzern verlangen. So aber verhindere Sony, dass andere Händler ihre Spiele im Store vertreiben können. Das schränke den Wettbewerb ein. Außerdem führe das zu überhöhten und unfairen Preisen für die Verbraucher, so die Klageschrift.

Klage in Großbritannien betrifft 8,9 Millionen Playstation-Nutzer

Eingereicht hatte die Klage der britische Verbraucherschützer Alex Neill – und zwar schon im August 2022. Wie die Gaming-Webseite Kotaku nun berichtet, gab es in diesen Tagen jedoch einen Zwischenerfolg für den Kläger. Denn das Londoner Wettbewerbs-Gericht hat entschieden, dass die Klage nicht aufgehoben wird. Das hatte Sony beantragt und sich dabei auf vermeintliche Fehler in der Klage berufen. Jetzt werden im nächsten Schritt die Beweise und die Gesetzeslage diskutiert.

→ Dieses 20-Euro-Gadget von Sony braucht jeder PS5-Besitzer

Sollte die Klage Erfolg haben, dürfte es teuer werden für Sony. Dann müssten wohl bis zu 7,9 Milliarden US-Dollar an Spieler in Großbritannien zurückgezahlt werden. Denn Neill hatte die Klage als Sammelklage für insgesamt 8,9 Millionen britische Playstation-Nutzer eingereicht. Man geht davon aus, dass jeder einzelne Nutzer einen Anspruch auf Schadenersatz zwischen umgerechnet 77 und 646 Euro nebst Zinsen haben könnte.

Bekommen PS-Nutzer jetzt Geld zurück?

Für dich als deutschen Playstation-Nutzer hat das leider erst einmal keine Konsequenzen, da eine britische Klage nicht auf deutsches Recht durchschlägt. Sollten sich Verbraucherschützer in der Folge aber auch hierzulande für eine Klage entscheiden, könnte das anders aussehen. Wenn man davon ausgeht, dass deutsche Kläger aber ein Urteil in Großbritannien abwarten werden, dann dürfte sich das ganze Prozedere noch mehrere Jahre hinziehen.