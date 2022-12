PlayStation 5 im Adventskalender! Heute kannst du die Sony-Konsole gewinnen

In unserem Adventskalender-Gewinnspiel gibt es heute, am 6. Dezember, eine nagelneue Sony PlayStation 5 (Disc Edition) zu gewinnen. Die NextGen-Konsole ist auch zwei Jahre nach ihrem Erscheinen immer noch extrem beliebt und kaum ohne Weiteres zu bekommen.

PlayStation 5 im Adventskalender

Bei Freenet gibt es die PS5 immer mal wieder und dann als Teil eines Mobilfunkvertrags, den du zeitgleich abschießt. Eine Konsole ohne solchen Vertrag hat Freenet für unseren Adventskalender springen lassen und du kannst sie völlig unverbindlich gewinnen.

Sehr cool: Da wir unsere Gewinner zum großen Teil noch während der Weihnachtszeit auslosen, ist die PlayStation sogar rechtzeitig zum Weihnachtsfest schon bei dir. (Alle Teilnahmebedingungen hier)

Gaming der nächsten Generation

Auch wenn die PS5 nicht mehr taufrisch ist, so ist sie – gemeinsam mit der gleich alten Xbox Series X – das Maß aller Dinge im Konsolen-Bereich. Wir verlosen die Top-Variante der Konsole, die mit voller Power und Disc-Laufwerk ausgestattet ist. Der Herstellerpreis liegt bei 499 Euro. Günstiger gab es sie bislang auch noch nicht. Wenn es mal eine PS5 zu kaufen gibt, dann sowieso meist in Bundles mit Spielen und Extra-Controllern oder eben als Hardware-Teil eines Handyvertrags.

Die PS5 wiegt 4,5 Kilogramm und nimmt auch platztechnisch mehr Raum ein als ihre Vorgängerinnen. Theoretisch unterstützt sie 8K-Gaming, ist mit performanten AMD-Chips ausgestattet und erreicht bis zu 10,28 Teraflops Grafik-Rechenleistung. Der interne Speicher der offiziell als 1-TB-Version bezeichneten Konsole liegt tatsächlich bei 825 GB. Das klingt viel, ist aber auch schnell voll – Blockbuster-Games sind gerne mal hunderte GB groß. In der Not kannst du den PS5-Speicher per kompatibler SSD-Festplatte noch erweitern.

inside digital Adventskalender: Jetzt mitmachen und Stempel sammeln

Wenn du bisher noch nicht bei unserem Adventskalender mitgemacht hast, wird es höchste Zeit. Denn heute ist der letzte Tag, an dem sich das Anfangen doppelt lohnen kann. Denn unter allen Teilnehmern, die mindestens 18 Mal mitgemacht haben, verlosen wir am Ende des Adventskalenders noch einen Treue-Gewinn: ein iPhone 14 Pro!