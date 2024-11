PayPal: Auf diese Funktion haben Millionen Deutsche gewartet

Online shoppen und in Sekunden übers Handy bezahlen: Rund 32 Millionen Deutsche nutzen dafür PayPal. Mehr noch: Der Dienst ist der am häufigsten genutzte Online-Bezahldienst in Deutschland. 9 von 10 Nutzern zahlen online mit PayPal. Über die App kann man aber nicht nur bezahlen. Auch Geld an Freunde und Familie senden funktioniert in sekundenschnelle und ist sogar kostenlos. Nun bringt der Anbieter eine Funktion zurück, die sich Millionen Nutzer gewünscht haben.

PayPal: Das können Nutzer ab sofort tun

Wer kennt es nicht: Man kauft ein Geschenk zum Geburtstag oder zu Weihnachten für eine Person und mehrere Leute beteiligen sich daran. Doch im Anschluss muss man dem Geld hinterherlaufen. Das will PayPal ändern. „Wir freuen uns, eine einfache, kostenlose Lösung für das Sammeln und Verwalten von Geldern für Gruppeneinkäufe einzuführen“, erklärt PayPal die neue Funktion. Pools nennt man das Ganze. Und so funktioniert es.

Kunden können in der PayPal-App einen Pool einrichten. In diesen Pool lässt sich Geld einzahlen – entweder vom eigenen PayPal-Guthaben oder einem verknüpften Bankkonto. Das sei kostenlos, erklären die Macher. Hat man einen solchen Geld-Pool erstellt, kann man Freunde oder Familienmitglieder einladen, die ebenfalls Geld in dieses digitale Sparschwein werfen. Dafür muss man noch nicht einmal ein PayPal-Konto haben. Der Besitzer des Geld-Pools kann dann die gesammelten Gelder auf sein PayPal-Guthaben überweisen und damit bezahlen. Oder aber das Geld auf ein verknüpftes Bankkonto überweisen, sollte man nicht online einkaufen, sondern in einem Geschäft bar bezahlen.

Geld sammeln: So geht’s

Wer per PayPal Geld für ein gemeinsames Geschenk sammeln möchte, muss dazu auf „Senden/Anfordern“ auf der Startseite der App tippen. Anschließend tippt man auf die drei Punkte neben der Suche und legt einen solchen digitalen Geldbeutel an. Nun kann man einen Betrag eingeben, den man hier für das Geschenk einsammeln will. In nächsten Schritt lassen sich Freunde und Familienmitglieder einladen, per PayPal-Nutzernamen, E-Mail oder WhatsApp per Handynummer. Im letzten Schritt zeigt die App an, wie viel Geld jedes einzelne Mitglied des Pools zum Gesamtbetrag einzahlen muss.

Einen Grund, warum man diese neue Funktion in PayPal integriert, nennt das Unternehmen ebenso. „Einer PayPal-Umfrage aus dem Jahr 2024 zufolge haben Verbraucher in den USA im vergangenen Jahr etwa 86 Millionen Mal Geld für Gruppenkäufe zusammengelegt.“ Was im vergangenen Jahr aber recht kompliziert war, ist nun mit der Pools-Funktion ziemlich einfach.