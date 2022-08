Over-Ear-Kopfhörer im Test: Das sind die besten des Jahres 2022

Während sich In-Ear-Modelle perfekt für unterwegs eignen, da sie nahezu in jede Hosentasche passen, liefern große Kopfhörer mit Bügel im Homeoffice, auf der Couch oder im Büro einen voluminöseren Klang und meist ein deutlich besseres Active Noise Cancelling (ANC). Doch Online-Shops sind voll von Angeboten und die Preise schwanken von deutlich unter 50 bis hin zu weit über 1.000 Euro. Die Stiftung Warentest hat 2022 bislang 9 Kopfhörer mit Bügel getestet.

Mit dabei sind On- und Over-Ear-Kopfhörer, die sich an die Masse richten. Außerdem haben die Experten ausschließlich Modelle mit Bluetooth untersucht und auf Exemplare mit der guten, alten Klinke verzichtet. Überraschend an dem Ergebnis der Experten: 8 der 9 getesteten Kopfhörer sind „gut“, einer „ausreichend“. Kein Modell ist sehr gut und keines durchgefallen. Ebenfalls überraschend: Gute Modelle gibt es schon für unter 70 Euro. Nachfolgend die Top 8 Over-Ear-Kopfhörer des Jahres 2022 der Stiftung Warentest inklusive der Gesamtnote und dem aktuellen Preis.

Die besten Kopfhörer mit Bügel 2022

Die Liste zeigt, dass die Tester der Stiftung Warentest mit dem sich schnell rotierenden Kopfhörer-Markt nicht Schritt halten können. So fehlen in diesem Jahr bereits vorgestellte Modelle wie die Sennheiser Momentum 4 Wireless oder der überaus beliebte Sony WH-1000XM5. Letzteren haben wir dieses Jahr bereits in unserem Testlabor unter die Lupe genommen und ihn mit 95 von 100 möglichen Punkten zum besten Kopfhörer 2022 ernannt. Der Klang ist fabelhaft, der Tragekomfort hoch und das ANC überragend. Insbesondere letzteres setzt neue Standards. Bei der Stiftung Warentest dürfte in diesem Jahr das Top-Modell von Sony aber ebenso noch dazu kommen, wie eine Reihe weiterer Kopfhörer mit Bügel. Wir aktualisieren diesen Beitrag, sobald das der Fall ist.

