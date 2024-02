Auf dem MWC in Barcelona haben einige der verschmähten Hersteller ihr Comeback gefeiert. Darunter auch Oppo, die den Restart in Deutschland nun auch offiziell angekündigt haben. Einen detaillierten Plan gibt es jedoch noch nicht. Somit muss die Branche weiter auf die ersten Verkäufe warten. Die Seite der Chinesen ist zwar bis heute noch eine Wüste, jedoch dürfte es bald losgehen. Spätestens wenn die Distribution und die Vertriebswege bereitet sind, geht es mit Smartphone-Marken wie Reno und Co wieder los.

Oppo mit neuer smarter Brille

Auf der Messe selbst war Oppo nur mit einem winzigen Stand im Start-Up-Bereich vertreten. Dort zeigte man eine neue smarte Brille, deren Vorgänger mein persönliches Messe-Highlight 2023 war. Die neue Oppo Air Glass 3 ist noch etwas besser geworden. Die durchsichtigen Displays in den Gläsern stellen nun auch Grafiken und eine Menüstruktur dar. Dabei wirkt alles knackscharf und die Abdunklung durch die Displays halten sich in Grenzen.

Gesteuert wird die Darstellung über ein Touch-Feld und einem haptischen Taster am rechten Brillenbügel. Kleine Lautsprecher versorgen dich mit entsprechendem Sound auch ohne Kopfhörer. Zu den Funktionen wie dem Translater, der dir gesprochene Worte deines Gegenübers per Testeinblendung übersetzt, gehört auch ein Mediaplayer und eine Darstellung von Uhrzeit und Wetter.

Eine Schwäche und eine Enttäuschung

Eine Schwäche des Systems ist die feste Position der Displays. Die flächigen Darstellungen im Zentrum des Sichtfeldes verhindern, dass du die Funktionen, „nebenbei“ nutzen kannst. Somit ist die Brille beispielsweise für die Navigation auf dem Fahr- oder Motorrad ungeeignet. Für deutsche Interessierte gibt es aber noch zwei Hemmschuhe: Die Brille wird in Deutschland wieder nicht angeboten und du brauchst ein Oppo-Smartphone, damit sie funktioniert – und ein solches dürften nach der Durststrecke nur noch wenige Menschen hierzulande besitzen.

Trotz allem zeigt Oppo mit der Brille und dem Restart in Deutschland, dass man wieder mit den Chinesen rechnen kann und die Konkurrenz für Samsung und Apple wieder stärker wird.