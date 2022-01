Online Sprachen lernen leicht gemacht – mit Preply

Die Gründe, eine neue Sprache lernen zu wollen, sind vielfältig. Vielleicht bist du noch nicht lange an deinem Wohnort und möchtest deine Sprache verbessern – oder du planst einen längeren Aufenthalt im Ausland. Möglicherweise möchtest du dich aber auch nur an deinem Lieblings-Urlaubsziel besser verständigen können. Mit Preply lernst du Sprachen mit einem persönlichen Lehrer ganz bequem von zu Hause.

Preply: Zu den Zeitpunkten lernen, zu denen es dir am besten passt

Wer etwas Neues lernen möchte, steht häufig vor vielen Fragen. Wie und wo kann ich am besten lernen? Wann habe ich überhaupt Zeit zum Lernen? Denn oftmals ist nur begrenzt Zeit dafür verfügbar – etwa, weil der Beruf oder das Studium bereits so viel Raum einnimmt. Hier ist Preply möglicherweise genau die richtige Plattform für dich. Denn hier gestaltest du deine Unterrichtszeiten ganz flexibel.

Wie funktioniert Preply?

Preply ist eine Online-Plattform, bei der du mit Lehrerinnen und Lehrern aus der ganzen Welt alle möglichen Sprachen lernen kannst. Darunter: Englisch, Deutsch, Spanisch oder Italienisch – aber du findest hier zum Beispiel auch Sprachen, wie Schwedisch, Russisch oder Chinesisch.

Anders, als bei vielen Klassikern unter den Sprach-Apps kommt hier nicht nur Software mit digitalen Übungen zum Einsatz. Bei Preply buchst du einen kompetenten Lehrer, der dir die jeweilige Sprache im Online-Unterricht beibringt. Der klare Vorteil: Dadurch kann die Lehrerin oder der Lehrer genau auf dich und deine Lernziele eingehen und deine Aussprache verbessern.

So findest du den richtigen Lehrer für deine Bedürfnisse

Doch fangen wir vorne an. Zu Beginn wählst du bei Preply die Sprache aus, die du lernen möchtest. Im Anschluss kannst du mithilfe verschiedener Filter deine Suche konkretisieren. So lassen sich die Lehrer beispielsweise auf ein bestimmtes Fachgebiet eingrenzen. Suchst du einen Lehrer, der auf die jeweilige Sprache für Business-Themen oder Anfänger spezialisiert ist? Dann lässt sich das einfach über Filter einstellen. Auch den bevorzugten Akzent kannst du bei der Suche auswählen. So lernst du flüssig und selbstbewusst zu sprechen – individuell nach deinen Wünschen.

Besonders spannend: Du musst deine Auswahl – anders als bei lokalem Sprachunterricht in deiner Umgebung – nicht auf Menschen aus der Nähe beschränken. Stattdessen kommen die aktuell rund 49.000 Lehrerinnen und Lehrer von der ganzen Welt, wodurch du nebenbei Interessantes aus ihrer jeweiligen Kultur lernen kannst. Auch dein verfügbares Budget pro Unterrichtsstunde lässt sich bereits bei der Lehrer-Suche festlegen.

Individuelle Lernzeiten bei deinem Lieblings-Lehrer buchen

Hast du einen passenden Lehrer bei Preply gefunden, dann kannst du zunächst eine bezahlte Probestunde bei ihm buchen. Wenn du mit der Lehrerin oder dem Lehrer zufrieden bist, kannst du anschließend ein ganzes Stundenpaket kaufen. Sollte die Chemie zwischen euch nicht passen, dann bekommst du wahlweise eine kostenfreie Ersatzstunde oder dein Geld zurück. Somit bist du stets auf der sicheren Seite und musst dich nicht über herausgeworfenes Geld ärgern.

Die Unterrichtsstunden kannst du ganz flexibel per PC oder Smartphone buchen – in dem Zeitraum, in dem du und dein Lehrer Zeit haben. Die optimale Länge der Unterrichtseinheiten bestimmst du gemeinsam mit deinem Lehrer, sodass du deine gesteckten Ziele auch gut erreichen kannst. Solltest du einmal spontan verhindert sein, ist das kein Problem. Denn: Bis zu vier Stunden vor Unterrichtsbeginn lässt sich der gebuchte Unterricht völlig kostenfrei absagen oder verschieben.

Preply: Hier hast du alles auf einer Plattform vereint

Mit der richtigen Lehrerin oder dem richtigen Lehrer an deiner Seite kann der Unterricht schließlich beginnen. Dazu machst du einen Einstufungstest, um dein Sprachlevel zu bestimmen. So kannst du gemeinsam mit deinem Lehrer die optimalen Lernziele festlegen und einen Lernplan erstellen, der zu deinen Bedürfnissen passt. Der Sprachunterricht findet anschließend per Videochat statt.

Ein Vorteil von Preply: Hier hast du alles Wichtige auf nur einer Website. So lassen sich online Notizen festhalten, der Bildschirm kann geteilt werden oder dein Lehrer ergänzt den Unterricht durch ein virtuelles Whiteboard. Zusätzliche Software musst du nicht herunterladen. Einzig, wenn du Preply mobil nutzen möchtest, lohnt es sich, die zugehörige App auf dein Mobilgerät laden.

Auch abseits der Unterrichtsstunden bietet dir Preply zahlreiche Möglichkeiten, mit dem Lernfortschritt voranzukommen. Spezielle Übungsaufgaben und Tests bringen dich weiter und bereiten dich für die nächste Unterrichtsstunde vor. Diese sind auch in der App verfügbar, wodurch du auch zwischendurch unterwegs problemlos deine Sprache verbessern kannst.

Lehrer werden bei Preply: Ortsunabhängig arbeiten und Geld verdienen

Da du bereits weißt, dass bei Preply Lehrer aus aller Welt Sprachunterricht anbieten, kannst du dir folgendes sicherlich bereits denken. Denn vielleicht möchtest du nicht selber eine Sprache lernen, sondern anderen Menschen eine Sprache beibringen und damit Geld verdienen. Hierfür bietet Preply qualifizierten Lehrenden ebenfalls eine Plattform.

Für dich als Lehrer hat das mehrere Vorteile. Zum einen bestimmst du den Stundensatz selber und zum anderen bist du ortsunabhängig. Außerdem kannst du dir deine Lehrzeiten frei einteilen und die Anzahl der angebotenen Stunden frei wählen. Mithilfe spezieller Trainings-Webinare kannst du deine Lehrfähigkeiten bei Preply außerdem verbessern und dich so zusätzlich qualifizieren.