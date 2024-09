Offiziell bestätigt: YouTube bald mit mehr Werbung

Mit rund 2,5 Milliarden Nutzern ist YouTube die weltweit größte Video-Plattform. Allein in Deutschland nutzt jeder Dritte das Portal täglich. Dabei ist YouTube komplett kostenlos nutzbar. Sei es zum Anschauen von Videos als auch beim Hochladen. Damit lässt sich sogar Geld verdienen.

Das Erfolgsmodell von YouTube

YouTube konnte sich in den vergangenen Jahren gegen Mitbewerber wie Clipfish, Vimeo und MyVideo durchsetzen. Hauptgrund dafür ist, dass YouTube werbefinanziert und somit für die Nutzer kostenlos ist. Aber auch, dass Nutzer an den Werbeeinnahmen mitverdienen können. So erhält man für alle hochgeladenen Videos 45 Prozent der Werbeeinnahmen ausgezahlt. Das sorgt für jede Menge neue Videos und infolgedessen immer mehr Nutzer.

Seit ein paar Jahren versucht Google, die YouTube-Umsätze zu steigern. Seit 2018 bietet man mit YouTube Premium eine werbefreie Variante an. Dieses Abo beinhaltet auch die Möglichkeit, Videos herunterzuladen sowie einen Musikstreaming-Dienst. Auch die Einnahmen des Premium-Abos teilt Google dabei mit den Video-Erstellern. So erhalten diese durch einen Premium-Nutzer sogar mehr Geld pro Klick als durch reine Werbefinanzierung.

Immer mehr Werbung

Entschied man sich gegen das neue Premium-Abo, sah man in den vergangenen Jahren immer mehr Werbung. Seit 2023 gibt es sogar nicht überspringbare Spots vor den Videos, die bis zum Ende angesehen werden müssen. Auch liefert sich YouTube ein Wettrüsten mit den Werbeblockern und versucht, diese zunehmend von der Plattform zu verbannen.

Jetzt führt man eine komplett neue Art der Werbung ein. Bei der Pausenwerbung wird Nutzern Werbung angezeigt, sobald sie ein Video pausieren. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um ein Video, sondern ein klassisches Werbebanner. Dies wurde in den vergangenen Wochen auf Smart-TVs getestet, findet aber mittlerweile auch am PC und in der App auf Smartphones und Tablets Anwendung. Bisher sehen nur wenige Nutzer die neuen Werbe-Einblendungen. In den kommenden Wochen sollen diese jedoch allen Nutzern ohne Premium-Abo angezeigt werden.