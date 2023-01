O2 Tarife: Neue Mobilfunk-Tarife ab April

Noch bis 17. Januar bekommst du, wenn du zu O2 wechselst, für die Mitnahme deiner Rufnummer eine Gutschrift von 100 Euro. Diese Aktion endet dann, wird aber von einer neuen Aktion abgelöst, wie O2 jetzt mitteilte. Neukunden bei O2 erhalten ab dem 18. Januar doppeltes Datenvolumen zum Preis der klassischen O2 Free Tarife. Damit gibt es etwa den O2 Free Boost M mit 40 GB inklusive 5G für monatlich 29,99 Euro, statt 34,99 Euro. Mit den Boost-Tarifen bekommst du auch die Connect-Option, die dir die Nutzung deines Tarifes für bis zu 10 Geräte ermöglicht.

Aktion bei O2: 120 GB für unter 40 Euro

Mit der neuen Aktion macht das Produktmanagement das Gegenteil von dem, was der Unternehmenschef Markus Haas gerade in einem Zeitungsinterview angekündigt hatte. Dort sagte er: „Mehr Leistung zum selben Preis ist – anders als früher – nicht mehr möglich.“ Genau das macht O2 mit seiner neuen Aktion aber nun. Bemerkenswert ist besonders der Tarif O2 Free L Boost, bei dem du für 39,99 Euro monatlich jetzt 120 GB Datenvolumen bekommst statt wie üblich nur 60 GB. Die Tarife gibt es sowohl mit flexibler Laufzeit als auch mit zwei Jahren Vertragslaufzeit.

Die Aktion wird am 18. Januar starten und am 4. April enden. Dann wird es auch komplett neue Tarife geben, kündigte O2 jetzt an. Vermutlich handelt es sich dabei um die neuen, teureren Angebote. “Bevor wir unser runderneuertes Mobilfunk-Portfolio für Vertragskunden im April starten, bieten wir O2 Neukunden doppeltes Datenvolumen in den O2 Free Tarifen,“ sagt Verena Grundke, bei O2 zuständig für das Marketing. Die neuen Tarife will O2 mit einem ungewöhnlich großen Vorlauf vorstellen: Schon am 23. Januar will O2 sie bekanntmachen.

O2 Aktionstarife

Neue Tarife bei Blau

Neu sind auch die Prepaid-Tarife bei der O2-Discounter-Marke Blau, die ab 7. Februar gelten sollen. Neukunden bekommen den Blau Prepaid Allnet-Tarifen bis zu 4 Gigabyte mehr Datenvolumen und 33 Mbit/s statt bisher 25 Mbit/s im Downstream. Per App kannst du alle 28 Tage einen App-Bonus von 1 GB kostenlos dazubuchen. Allerdings steigen auch die Kosten für den Abrechnungszeitraum von vier Wochen.

Blau Allnet S: 5 GB (statt 3 GB) + Allnet-Flat für 8,99 Euro (statt 7,99 Euro) je vier Wochen

Blau Allnet M: 10 GB (statt 6 GB) + Allnet-Flat für 13,99 Euro (statt 12,99 Euro) je vier Wochen

Blau Allnet L: 15 GB (statt 12 GB) + Allnet-Flat für 18,99 Euro(statt 17,99 Euro) je vier Wochen

Jetzt weiterlesen O2: Preisschock im Jahr 2023 – Handytarife werden viel teurer