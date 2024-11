Noch vor Samsung? Xiaomi-Smartphones bekommen großes Update

Bei Xiaomi steht nicht nur die Veröffentlichung von Android 15, sondern auch die der neuen Oberfläche HyperOS 2.0 an. Neben neuen KI-Funktionen soll es hier vor allem Performance-Optimierungen geben. Außerdem erwartet Nutzer ein neues Benachrichtigungs- und Kontrollzentrum.

In China hat Xiaomi bereits die neue Xiaomi 15 Reihe vorgestellt. Wenn die Smartphones zu uns kommen, werden sie direkt mit Android 15 und HyperOS 2.0 ausgestattet sein. Doch auch Bestandsgeräte können sich über ein Update freuen.

Möglicherweise ist man hier in diesem Jahr sogar schneller als der Branchen-Primus Samsung. Denn bei dem südkoreanischen Hersteller soll es Verzögerungen geben. Samsung-Kunden müssen sich wohl noch bis Februar gedulden. Bei Xiaomi soll es hingegen schon in diesem Jahr losgehen.

So nennt die Roadmap gleich mehrere Geräte, welche sich noch in diesem Jahr über das Update freuen können. Hierbei handelt es sich um das Xiaomi 14 und 14 Pro sowie das Xiaomi 13T Pro. Die beiden neueren Modelle Xiaomi 14T und 14 Pro sollen das Update hingegen erst im kommenden Jahr erhalten. Genau wie eine Vielzahl anderer Modelle von Xiaomi sowie den Untermarken Redmi und Poco.

Roadmap von Xiaomi

Neben den Smartphones, die sich noch in diesem Jahr über das Update freuen können, nennt die Roadmap auch eine Vielzahl an Modellen, welche im ersten Quartal 2025 versorgt werden sollen. Also im Januar, Februar oder März ihr Update erhalten. Hierbei handelt es sich um folgende Modelle:

Diese Liste enthält jedoch nur Smartphones, welche das Update im ersten Quartal 2025 erhalten sollen. Insgesamt dürfen sich noch deutlich mehr Geräte über Android 15 oder HyperOS 2.0 freuen, müssen sich jedoch noch länger gedulden. Eine komplette Liste aller unterstützten Modelle, auch von anderen Herstellern, findest du in unserer Update-Liste.

Android 15 oder HyperOS?

Xiaomi selbst spricht bei seinen Updates nur vom eigenen HyperOS. Hier gibt es jedoch einen großen Unterschied zu anderen Herstellern. Denn während etwa bei Samsung eine neue Version der eigenen Oberfläche One UI an eine neue Android-Version gebunden ist, ist das bei Xiaomi nicht der Fall.

So kann Xiaomi das neue HyperOS 2.0 auch mit Android 14 oder älteren Versionen im Hintergrund zur Verfügung stellen. Ob die genannten Smartphones also nur HyperOS 2.0 oder auch direkt Android 15 erhalten, ist nicht bekannt. Die meisten neuen Funktionen und optischen Änderungen dürften sich ohnehin in HyperOS 2.0 befinden. So kommt Android 15 mit relativ wenig neuen Funktionen daher.