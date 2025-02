Nicht nur fürs iPhone: Apple zeigt Verbesserungen für die Vision Pro

Seit einigen Tagen können die ersten iPhone-Nutzer die Apple-Intelligence-Features endlich in Deutschland ausprobieren. Als Teil der ersten Entwickler-Beta von iOS 18.4 sind diese ab sofort für das Smartphone aus Cupertino verfügbar. Die Neuheiten gehen jedoch über das iPhone hinaus, denn auch die Apple Vision Pro hat eine Reihe von Verbesserungen erhalten, die Teil von visionOS 2.4 sein werden. Die finale Version des Software-Updates wird ebenfalls im April für alle Nutzer verfügbar sein.

Vision Pro ab sofort mit Apple Intelligence und mehr

Wie der iPhone-Hersteller ankündigte, bietet visionOS 2.4 für die Apple Vision Pro die mittlerweile bekannten AI-Funktionen. Im Gegensatz zu iOS 18.4 wird das Headset jedoch zunächst nur mit Unterstützung für Englisch (USA) ausgestattet sein. Weitere Sprachen sollen erst im Laufe des Jahres folgen. Genauere Angaben machte das Unternehmen zu dem Zeitraum oder den Sprachen nicht.

Zu den verfügbaren Features der Apple Intelligence gehören beispielsweise die Schreibwerkzeuge, die ein Korrekturlesen, Umschreiben oder Zusammenfassen von Texten ermöglichen. Die Integration von ChatGPT ist ebenfalls bereits enthalten. Damit hast du die Möglichkeit, Texte neu zu erstellen.

visionOS 2.4 für die Vision Pro beinhaltet die Schreibwerkzeuge von Apple Intelligence

Mit Hilfe des Image Playground und Genmoji kannst du auf der Vision Pro neue Grafiken und eigene Emojis erzeugen. Diese kannst du dann zum Beispiel direkt in Unterhaltungen über die Nachrichten-App nutzen. Hier und auch in der Mail-App werden dir ebenfalls intelligente Antworten vorgeschlagen.

In der Fotos-App kannst du wie auf dem iPhone einen Rückblickfilm erstellen lassen. Dazu gibst du lediglich eine kurze Beschreibung ein. Apple Intelligence auf der Vision Pro sammelt dann die passenden Fotos für das neue Video.

Neue App: Spatial Gallery speziell für die Vision Pro

Eine der besten Funktionen der Vision Pro sind die räumlichen Fotos und Videos. Bislang war es aber nicht immer einfach entsprechende Inhalte zu finden, weshalb Apple die Zügel nun in die eigenen Hände nimmt. In der Spatial Gallery fasst das Unternehmen „Momente aus den Bereichen Kunst, Kultur, Unterhaltung, Lifestyle, Natur, Sport und Reisen“ zusammen.

Dazu gehören zum Anfang beispielsweise Inhalte von Cirque du Soleil, Red Bull und Porsche. Apple selbst gibt aber auch einen Blick hinter die Kulissen der Eigenproduktionen. Das beinhaltet Momente aus TV+-Serien wie Disclaimer, Severance und Shrinking. All das ist nützlich, da traditionelle 3D-Inhalte ebenfalls einen guten Eindruck unter dem Headset hinterlassen – es muss nicht immer Apples eigener „Immersive Content“ sein.

Die neue Spatial Gallery von visionOS 2.4

Bessere Zusammenarbeit mit dem iPhone

Apple hat aber auch an der Integration zwischen Vision Pro und dem iPhone gearbeitet. Als Teil von iOS 18.4 wird automatisch eine neue App auf dem Smartphone angezeigt, wenn du das Headset besitzt. In der App findest du Apps und Spiele, die du für eine Installation vormerken lassen kannst. Apple will dir aber auch neue Inhalte vorschlagen, die für dich interessant sein könnten. Darüber hinaus findest du in der App alle wichtigen Informationen zu deinem Headset.

Verbesserungen gibt es aber auch, wenn du deine Vision Pro mit Familienmitgliedern oder Freunden teilst. So wirst du in Zukunft in der Lage sein, den Gästemodus direkt über dein verbundenes iPhone oder iPad zu aktivieren. Der Gast setzt dazu einfach das Headset auf und du kannst auf deinem Smartphone auswählen, welche Apps er oder sie sehen darf. Hier kannst du auch die Ansicht via AirPlay spiegeln, um selbst zu sehen, was unter der Brille gerade passiert.

Einige der genannten Funktionen sind aktuell noch nicht in der ersten Beta der neuen Betriebssysteme enthalten. Die Ankündigungen zeigen jedoch, dass Apple die Hoffnung für die Vision Pro nicht aufgegeben hat. Besitzer des teuren Tech-Gadgets dürfen sich des Weiteren auf neue Immersive-Videos freuen. Am 21. Februar startete beispielsweise zuletzt „Surfen in der Arktis“. Am 28. Februar wird „Deep Water Soloing“ folgen.