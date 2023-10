Nicht antworten! Diese SMS ist gemeingefährlich

Schon im Sommer ging es (wieder) los: „Hallo mama, rate mal wessen’s Handy in der Waschmaschine gelandet ist. Du kannst diese Nummer einspeichern und die alte löschen„. Diese SMS ging an eine Verbraucherin in Nordrhein-Westfalen. Eine Verbraucherin aus Sachsen erhielt eine WhatsApp-Nachricht mit dem Inhalt: „Hallo Mama, ich habe ein neues Handy. Bitte speichere die neue Nummer ab!„. In den vergangenen Tagen folgten dann weitere SMS – auch an zahlreiche Nummern von inside-digital-Mitarbeitern. „Hallo papa das ist meine neue nummer kannst du diese nummer speichern und mir auf Whatsapp schreiben? LG“ fordert die Nummer +49 176 36373128 auf. Den identischen Text erhielt ein anderer Mitarbeiter von der Nummer +49 176 36347144. Natürlich kommt es dabei auch immer wieder zu auffälligen Fehlern durch die Betrüger, etwa wenn ein männlicher Empfänger mit „Mama“ angesprochen wird oder gar keine Kinder hat.

Betrüger sind perfekt in der Kommunikation

Doch so scheinbar entlarvend die Masche bei vielen Empfängern ist, die nicht auf die SMS reagieren, so viele unbedarfte Empfänger fallen doch darauf rein. Denn wer auf die SMS reagiert, gerät in eine regelrechte Maschinerie geschulter Betrüger, die es verstehen, im Hintergrund zu bleiben und dir nur mit Nachrichten und unbedarften Mittelsmännern als Kuriere das Geld aus der Tasche zu ziehen. Teils erfolgt das per Überweisung, teils aber auch per direkter Übergabe.

Was passiert, hat beispielsweise die Verbraucherzentrale Bundesverband anhand eines vorliegenden Falls rekonstruiert. Demnach werden erst banale Nachrichten hin- und hergeschickt. Anschließend kam die Bitte nach einer Überweisung. Angeblich könne die Tochter beziehungsweise der Sohn wegen des neuen Smartphones nicht mehr auf ihre Online-Banking-Daten zugreifen, müsse aber eine wichtige Überweisung tätigen. Insgesamt gehe es um mehr als 1.100 Euro. Stutzig wurde die Dame aus dem konkreten Fall nur dadurch, dass die angebliche Tochter einen ausländischen Empfängernamen angab. Eine Rückversicherung über die alte Telefonnummer ergab, dass es sich um die Abzocke handelt. Oftmals löschen die Opfer aber die vermeintlich alten Nummer ihrer Kinder direkt. Wenn dann kein regelmäßiger direkter Kontakt besteht, kann das Geld schnell weg sein.

Diese SMS-Varianten machen die Runde

SMS-Betrug: Diese Nachricht solltest du ignorieren

Die Verbraucherzentrale hat auch weitere Varianten der SMS zusammengestellt. So fallen neue Formulierungen auf, zum Beispiel: „Hallo, das hier ist jetzt meine neue Nummer. LG dein lieblingskind“ und „Mama schick bitte eine Nachricht über Whatsapp an diese Nummer unten, das ist meine neue Nummer„. Auffällig sind fast immer Fehler in der Rechtschreibung oder Zeichensetzung, wie auch in diesem Beispiel: „gute tag mama, das Ist meine neue nummer, kannst du diese nummer speichern und mir über whatsapp schreiben. wenn du das siehst?“ Eine andere SMS sollte zumindest Muttersprachler mehr als stutzig werden lassen: „Guten Morgen mit dein ältestes Kind mit Telefon ist kaputt kannst du mir eine NAchricht an diese Nummer schicken„.

Wenn du eine solche SMS bekommst, solltest du als Erstes versuchen, dein Kind unter seiner alten Nummer zu erreichen. Dadurch kann der Schwindel sofort aufgeklärt werden. Dazu solltest du in Erwägung ziehen, Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Auch die Bundesnetzagentur ist über Hinweise dankbar, dass die Handynummern für Betrügereien benutzt werden. Sie hatte erst vor genau einem Monat 7.799 Telefonnummern abgeschaltet, weil diese missbraucht worden waren.