7.799 deutsche Telefonnummern für immer abgeschaltet: Das ist der Grund

Denn von den 7.799 Telefonnummern, die die Bundesnetzagentur in diesem Jahr schon abgeschaltet hat, betragen allein 5.898 Nummern den sogenannten Enkeltrick. Unter dem Begriff „Enkeltrick“ werden Fälle zusammengefasst, in denen Betrüger insbesondere ältere Menschen von angeblichen Verwandten kontaktierten. Sie geben vor, Enkelkinder und Kinder oder gute Bekannte zu sein. Meistens schildern sie eine akute Notsituation, die nur durch eine sofortige Geldüberweisung aufgelöst werden kann. Die Kontaktierten sind planmäßig erschrocken und bereit, alles zu tun, was den vermeintlichen Verwandten aus seiner misslichen Lage befreit. In der aktuellen Konstellation beginnt die Kontaktaufnahme mit „Hallo Papa oder Mama, das ist meine neue Nummer“.

„Neue Rufnummer“: So gehst du mit dem Enkeltrick richtig um

Der Präsident der Bundesnetzagentur sagt, die Bekämpfung von Rufnummernmissbrauch habe auch nach 20 Jahren nichts von ihrer Bedeutung verloren. „Immer wieder tauchen neue Szenarien auf und wir gehen konsequent dagegen vor“, so Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur. „Aktuell betreffen über zwei Drittel der von uns abgeschalteten Rufnummern das Enkeltrick-Szenario.“

Wie verhält man sich beim Enkeltrick richtig? Betroffene sollten keinesfalls auf entsprechende Kontaktversuche eingehen, rät die Bundesnetzagentur. Du solltest auch deine Eltern und Großeltern informieren, dass sie keinesfalls reagieren, wenn sie eine SMS erhalten, in der sie jemand auffordert, Geld zu überweisen oder persönliche Daten einzugeben. Das Beste ist, die Nachricht zu ignorieren. Eine Antwort egal welcher Art bestätigt den Betrügern nur, dass die Nummer aktiv ist.

Auf keinen Fall sollte man persönliche Informationen wie Namen oder Orte herausgeben. Jegliche Informationen dieser Art können Betrüger verwenden, um ihre Geschichten glaubwürdiger zu machen. Melde sich dein vermeintlicher Enkel oder dein vermeintliches Kind mit einer unbekannten Rufnummer, nutze die bisherige Nummer, um es zu erreichen. Dann fliegt die Geschichte der Betrüger, dass die alte Nummer nicht mehr funktioniere, sofort auf.

Die Liste aller Telefonnummern hat die Bundesnetzagentur auf ihrer Webseite veröffentlicht