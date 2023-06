Neues SUV-E-Bike ausprobiert: Damit habe ich nicht gerechnet

Kantig und wuchtig steht es da. Trotz tiefem Durchstieg und einem schlanken Riemenantrieb sieht das neue Fusion von Urtopia mächtig und schwer aus. Doch das E-Bike ist nicht einfach nur ein weiteres 35-Kilo-SUV-Bike. Es bringt trotz eines kräftigen Mittelmotors von Bafang und Federgabel lediglich etwas mehr als 20 Kilo auf die Waage – Karbon-Rahmen sei Dank.

Einige Details des Fusion sind vom Aushängeschild des chinesischen Herstellers übernommen: Der Smart-Hub am Lenker beheimatet weiter das Licht und die smarten Funktionen wie Sprachsteuerung, Fingerabdrucksensor, Navigation, die Diebstahlsicherung über GPS und 4G und die Steuerung des Motors sowie der Blinker. Er ist aber mittlerweile abnehmbar und nicht mehr direkt in den Lenker integriert.

Der Antrieb von Bafang bringt es in der Spitze auf 90 Nm Drehmoment und wird von einem 360 Wh großen Akku versorgt. Die Kapazität kannst du aber optional mit einem gleich großen, nicht integrierten Akkumodul verdoppeln. Dann kommt das Fusion laut Urtopia auf über 180 km Reichweite. Spätestens dann ist aber das Gewicht auch nicht mehr bei 20 Kilogramm. Das wird bei der etwas aufgeblasenen Version mit Enviolo Heavy Duty Schaltung und Sattelstützenfederung aber ohnehin gerissen. Das Minimalgewicht bezieht sich auf die Standardversion des Duos.

Urtopia Fusion

Die beiden Versionen werden in unterschiedlichen Farbkombinationen angeboten. Die Grundfarbe Orange ist dabei immer im Spiel. Sie wird aber entweder mit Weiß und grau, Gelb oder Rot kombiniert. Für das Design des E-Bikes ist Apropos Hartmut Esslinger verantwortlich. Er hat unter anderem bei Apple-Computern die Finger im Spiel gehabt.

Testfahren und sich wundern

Das geringe Gewicht gibt schon einen guten Hinweis darauf, warum die Testfahrt für mich zu einem überraschenden Erlebnis auf der Eurobike 2023 in Frankfurt wurde. Denn trotz der Größe und der ausladenden Anbauteile fährt es sich vom Fleck weg viel dynamischer und vor allem wendiger als gedacht. Fast schon sportlich knickt es in die Kurven und schiebt auf der Geraden kraftvoll an. Besonders im Rocket-Modus geht es sehr schnell auf die maximale Unterstützungsgeschwindigkeit von 25 km/h. Ohne Kraftaufwand werden auch enge Kehren und Kapriolen mit kontrolliertem Gehorsam mitgemacht. Viel Kontrolle und viel Fahrsicherheit, trotz des eher untypischen Einsatzgebiets.

Urtopia Fusion

Dabei bleibt es immer komfortabel und beherrschbar. Dazu kommt die sauber ansprechende und sperrbare Federung, die zusammen mit den dicken Schwalbe-Reifen alle Unebenheiten wegbügelt. So können es auch eher unsichere oder neue E-Bike-Fans auf ihre Liste fürs Fernpendeln oder den ausgedehnten Wochenendausflug nehmen.

Der Preis des neuen Urtopia Fusion steht noch nicht ganz fest. Es wird wohl im Herbst nach Deutschland kommen und dann je nach Version zwischen gut 4.000 und 5.000 Euro kosten.