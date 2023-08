Neuer Festgeld-Kracher: Jetzt 4,15 Prozent Zinsen sichern

Ein neues Top-Angebot mischt den Markt für Festgeld-Angebote auf. Die Varengold Bank aus Hamburg bietet ab sofort 4,15 Prozent Zinsen p.a., wenn du dich für eine Laufzeit von zwei Jahren entscheidest. Das sind waschechte Spitzenkonditionen. Denn die bisherigen Spitzenreiter in unserem Vergleich zahlen nur 4,10 Prozent pro Jahr. Die Zinsen schreibt die Bank dem kostenlosen, obligatorischen Tagesgeldkonto aus eigenem Hause gut, von wo dann Überweisungen auf andere Konten möglich sind.

Varengold Bank: Das ist beim neuen Angebot zu beachten

Zu beachten ist, dass eine Mindestanlagesumme in Höhe von 5.000 Euro gilt. In der Spitze kannst du Ersparnisse in Höhe von 500.000 Euro mit 4,15 Prozent pro Jahr verzinsen lassen. Eine vorzeitige Kündigung ist bei diesem Festgeld-Angebot nicht möglich, du musst dein Geld also für volle 24 Monate anlegen. Einen Freistellungsauftrag kannst du hinterlegen, die gegebenenfalls anfallenden Steuern werden also automatisch von der Varengold Bank an das Finanzamt abgeführt. Wichtig auch: Für die Bank gilt die gesetzliche deutsche Einlagensicherung bis zu einer Anlagesumme in Höhe von 100.000 Euro.

Die nachfolgenden Tabellen geben dir einen Überblick zu den aktuell attraktivsten Festgeld-Konten, die du von Deutschland aus nutzen kannst – wahlweise mit 12 oder 24 Monaten Laufzeit. Eine längere Laufzeit empfehlen wir derzeit nicht, weil die Zinsen in den kommenden Wochen weiter steigen könnten.

Festgeld mit einem Jahr Laufzeit

Festgeld mit zwei Jahren Laufzeit

Tagesgeld-Angebote prüfen

Wer sein Geld nicht über einen längeren Zeitraum anlegen möchte, sollte prüfen, ob sich ein Tagesgeldkonto lohnt. Hier kannst du nämlich jederzeit über dein Erspartes verfügen und derzeit ebenfalls hohe Zinsen abstauben. In der Spitze ist eine Rendite von bis zu 3,70 Prozent drin. Allerdings sind hohe Verzinsungen oft auf einen vergleichsweise kurzen Zeitraum beschränkt. Zum Beispiel auch bei der C24 Bank, die ab Anfang September bis Ende des Jahres 4 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld zahlt.

