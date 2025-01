Neuer BMW iX (2025): Aufgemöbeltes SUV-Dickschiff

Schon seit dem Jahr 2021 steht der BMW iX, ein gleichermaßen großes wie luxuriöses Elektro-SUV mit Allradantrieb, zur Verfügung. Jetzt wird das Luxus-Flaggschiff umfangreich aktualisiert und als BMW iX (2025) in drei Versionen zum Kauf und Leasing angeboten. BMW verspricht eine neue Akkutechnik, mehr Reichweite und nicht zuletzt auch neue Preise. Dass er optisch nicht so recht in das Gefüge anderer BMW-Modelle passen will, haftet dem Dickschiff seit seinem Marktstart an. Und das ändert sich auch mit der Neuauflage trotz optischen Anpassungen an der Front mit auffällig überarbeiteten Scheinwerfern nicht.

Neuer iX kommt mit drei Modellen

Drei neue Modelle des BMW iX (2025) stehen künftig zur Verfügung. Neues Basismodell ist der BMW iX xDrive45 mit 300 kW (408 PS) und 700 Nm Systemdrehmoment. Das reicht dir nicht? Mit dem BMW iX xDrive60 kannst du dich auch für 400 kW (544 PS) Systemleistung und 765 Nm Drehmoment entscheiden. Oder aber für das Topmodell, den BMW iX M70 xDrive. Dann stehen 485 kW (659 PS) samt 1.015 Nm Systemdrehmoment zur Verfügung. Eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h gelingt mit diesem E-Auto in 3,8 Sekunden. In der Spitze sind beim Topmodell 250 km/h möglich, sonst ist bei 200 km/h Schluss.

Die wuchtigen Proportionen des BMW iX sind auch in der Heckansicht unübersehbar.

Das fast fünf Meter lange, knapp 1,70 Meter hohe und mit ausgeklappten Seitenspiegeln 2,23 Meter breite SUV-Flaggschiff ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, der eine Netto-Kapazität von 94,8 kWh bietet. Allerdings nur beim Basismodell. Die beiden besser motorisierten Modelle sind mit einem 108,9 kWh großen Energiespeicher versehen. Die WLTP-Reichweite gibt BMW mit bis zu 602 Kilometer (xDrive45), 701 Kilometer (xDrive60) respektive 600 Kilometer (M70 xDrive) an. Eine Wiederaufladung ist an der heimischen Wallbox und Normalladesäulen mit bis zu 11 kW möglich, optional auch mit 22 kW. Das Topmodell bietet den schnelleren On-Board-Charger serienmäßig. An Schnellladesäulen ist unter optimalen Bedingungen bei 195 kW Schluss. Nur das Basismodell muss in der Spitze mit 175 kW Ladeleistung auskommen.

Modern und hochwertig: der Innenraum des BMW iX (2025).

Was kostet der neue BMW iX (2025)?

All das hat natürlich seinen Preis. Der BMW iX xDrive45 steht für mindestens 83.500 Euro zur Verfügung. Das ist deutlich mehr als bei der bisherigen Einstiegsversion, die rund 6.000 Euro günstiger in der Preisliste stand. Dafür werden die beiden stärker motorisierten Modelle preiswerter. Beim BMW iX xDrive60 musst du mindestens 99.900 Euro einplanen. Immerhin 8.000 Euro weniger als beim BMW xDrive50. Das Spitzenmodell BMW iX M70 xDrive kostet 124.900 Euro, was im Vergleich zum Vorgänger einer Reduzierung des Basispreises von mehr als 18.000 Euro entspricht. Die Markteinführung ist für März dieses Jahres geplant.

