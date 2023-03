Neue WhatsApp-Funktion: Sie löscht deine Gruppen

Wieder einmal haben die WhatsApp-Programmierer von Facebook-Mutter Meta mit dem Test einer neuen Funktion begonnen. Wie so oft erscheint diese nur für Beta-Tester der App. In diesem Fall hat WABetaInfo das Feature in der iOS-Version 23.5.0.71 entdeckt, die von Meta via Apples TestFlight verteilt wurde. Hierbei geht es um „Expiring groups“, frei übersetzt „Gruppen mit Verfallsdatum“. Wenn du also Teil vieler Gruppen bist, könnte die nun gesichtete Funktion in Zukunft für dich hilfreich sein.

WhatsApp testet Verfallsdatum für Gruppen

Viele Details des neuen Features sind bislang noch nicht bekannt. WABetaInfo beschreibt die Funktionsweise nur grob anhand der unten sichtbaren Screenshots aus der aktuellen Beta-Version von WhatsApp für iOS.

In den Einstellungen einer WhatsApp-Gruppe findet sich eine neue Option, in der du ein Verfallsdatum angeben kannst. Zur Auswahl stehen dir hier die Möglichkeiten: „In einem Tag“, „In einer Woche“ oder ein von dir frei definierbares Datum. Des Weiteren hast du hier die Möglichkeit, ein bereits gesetztes Verfallsdatum zu entfernen. Erreicht eine Gruppe das zuvor konfigurierte Datum, wirst du von WhatsApp dazu aufgefordert aufzuräumen.

WhatsApp-Gruppen können in Zukunft ein Verfallsdatum haben

WABetaInfo weist darauf hin, dass dieses Verfallsdatum nur für dich gilt. Auf andere WhatsApp-Nutzer in der Unterhaltung hat die Option demnach keine Auswirkungen.

Das Feature könnte in Zukunft dabei helfen, die Übersicht in WhatsApp zu verbessern, indem du auf alte Unterhaltungen hingewiesen wirst. Insbesondere wenn du in vielen Chats bist, kann es vermehrt zu sogenannten Zombie-Gruppen kommen. Geht es beispielsweise nur um eine temporäre Unterhaltung zu einem bestimmten Termin, kannst du nach diesem die Gruppe oftmals hinter dir lassen. Dabei kommt es häufig vor, dass einige Teilnehmer weiterhin vor sich hin chatten und dich so möglicherweise ablenken. Hier könnte das Verfallsdatum helfen. Gleichzeitig hat dies den Nebeneffekt, dass dein genutzter Speicher in der App reduziert wird.

An der Möglichkeit, ein Verfallsdatum für einen Gruppen-Chat zu setzen, arbeiten die WhatsApp-Entwickler derzeit aktiv. Das Feature wird laut WABetaInfo in einer zukünftigen Version der App für alle Nutzer verfügbar sein.