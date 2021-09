Neue Games im September: Das sind unsere fünf Favoriten

“Bravely Default II”

Nach mehreren Jahren ist es soweit und die Bravely Reihe bekommt mit “Bravely Default II” ab dem 2. September einen dritten Teil auf der Nintendo Switch. Diesmal wirst du vier neue Helden auf ihrem Weg begleiten mithilfe der vier elementaren Kristalle das Gleichgewicht der Welt zu bewahren. Auf der Suche nach den Kristallen wirst du in den rundenbasierten RPG-Kämpfen entscheiden müssen, ob du alles riskierst oder lieber in die Defensive gehst. Sammelst du “Asterisken” erhält deine Truppe den Zugang zu neuen Jobs und wertet so ihre Kampffertigkeiten auf. Wie genau du das Game erlebst bleibt wie immer deine Entscheidung.

“Surgeon 2”

“Surgeon” dürfte dem ein oder anderen bekannt sein. Besonders treue Pewdiepie-Fans werden sich an dieses Game erinnern, aber auch viele andere Youtuber des englischsprachigen Raums haben sich 2013 am Operations-Simulator erfreut. “Surgeon 2” steht nun am 2. September in den Startlöchern und lebt wie bekannt von seiner Schnelligkeit und seinem Chaos. Neu ist allerdings der Multiplayer- und Story-Modus. Bis zu drei weitere Chirurgen können nun mit dir gemeinsam Hand anlegen. Wird schon schiefgehen, nicht wahr? Dein Stockwerk könnt ihr zusammen so einrichten, wie es euch gefällt und euch online von anderen Spielern eine Meinung abholen.

“Life is Strange: True Colors”

Wer bei dem Titel zuerst an das Lied von Cyndi Laupner gedacht hat, hat die Stimmung der Square Enix Produktion bereits gut eingefangen. In “Life is Strange” geht es wie immer um ausgefeilte Storys und Charaktere mit Tiefgang. Dieses Mal versucht Alex Chen nicht von den Gefühlen ihrer Mitmenschen übermannt zu werden und herauszufinden, weshalb ihr Bruder im bergigen Colorado sein Leben verlieren musste. Wieder einmal zeigt die “Life is Strange” Reihe eine tolle Bildqualität und zieht Fans nach den ersten Sekunden in den Bann, da das Game weiß, wie es eine Geschichte richtig erzählen muss. Bis zum 10. September wird es allerdings noch dauern und dann für die PS-Konsolen, die Xbox und den PC erhältlich sein.

“Aragami 2“

Fans von Animes und Ninjas kommen mit “Aragami 2” am 17. September auf ihre Kosten. In einem ganz eigenwilligen und coolen Stil erinnert das Charakterdesign an japanische Kitsune, hinterlistige Fuchsgeister und andere Wesen aus der japanischen Mythologie. Die Aragamis haben die Fähigkeit Schatten zu kontrollieren. Im Grunde verdienen sie sich ihren Lebensunterhalt durch das Bewältigen von Aufträgen zum Schutze ihres Dorfes. Als Assassine gibt es allerlei Dinge zu tun. Allerdings gilt es auch versklavte Aragamis aus den Händen der Invasoren-Armee zu befreien. Im Mehrspielermodus kannst du mit bis zu drei Spielern im Namen des Schattenclans in diesem Game agieren.

“World War Z: Aftermath”

“World War Z: Aftermath” ist für den 21. September geplant und ein Co-op Shooter bei dem du dich gegen eine Horde Zombies durchschlagen musst. Als Vorlage dient dem Game der gleichnamige Paramount Pictures’ Film und geht mit Aftermath nun in die nächste heiße Phase. Neue Locations in welchen du deinen Kampf austragen wirst, sind unter anderem Rom, Vatikanstadt oder die russische Halbinsel Kamtschatka. Ein neues Nahkampfsystem und neue Spezialangriffe sowie Story-Episoden erwarten dich außerdem auf den PS-Konsolen, der XBox oder dem PC.