Neue Games bei Playstation Now: Diese 3 Spiele solltest du kennen

“Nier: Automata” kommt als dystopischer Hit zu Playstation Now

In den meisten Fällen sind die Spiele im Playstation Now Paket nur für einen begrenzten Zeitraum erhältlich. So auch bei “Nier: Automata”. Das Action-Rollenspiel ist wie die anderen Spiele auch, ab dem 3. August ein Teil des Abonnements, jedoch nur bis zum 1. November erhältlich. Sehr gute Bewertungen konnte das Game auf Steam erzielen und erfreut sich trotz seiner Veröffentlichung im Jahr 2017 noch immer großer Beliebtheit.

In “Nier: Automata” versuchen die Androiden „2B“, „9s“ und „A2“ die letzte Hoffnung der Menschheit. Nachdem sie von ihrem Heimatplaneten vertrieben wurden, schicken die Menschen die Androiden in den Kampf gegen die Maschinenwesen, die ihre Welt übernommen haben. Positiv auf Spieler wirkt besonders das flexible Kampfsystem. Dies ist besonders für Anfänger geeignet, lässt sich jedoch auch für Hardcore Gamer einwandfrei anpassen. Der flüssige Ablauf im Wechsel zwischen Nah- und Fernkampf, lässt keine Wünsche offen. Auch die Arenen der dystopischen Welt unterstützen den Kampf mit der richtigen Atmosphäre. Ein näherer Einblick ermöglichen jedoch ebenso die Nebenmission abseits von der Hauptstory des Games. Der Soundtrack des Komponisten „Keiichi Okabe“, der unter anderem auch die Fighting-Game-Reihe “Tekken” musikalisch unterlegt hat, runden das gesamte Game ab.

Besonders der Kampfstil von „Nier: Automata“ macht einen riesen Spaß.

Ein Klassiker wartet auf Mitglieder von Playstation Now

“Undertale” ist wahrscheinlich das Indie RPG-Game, das jedem ein Begriff ist. Das Prinzip von “Undertale” ist so simpel, dass es vielleicht aus diesem Grund auch alle möglichen Gamer anspricht. Das Spiel wirft dich in den Unterground, wo Monster an jeder Ecke lauern. Du versuchst einen Weg aus diesem Abgrund herauszufinden. Das Design ist in jedem Fall eigenwillig und hat seine persönliche und pixelige Note.

Der wahre Spaß des Games steht dagegen ganz im Kontrast zu seinem Kontext. Es zeichnet sich durch eine große Portion Humor aus. Bekämpft und zerstört werden Gegner im Underground nicht, vielmehr werden die schaurigen Monster zu deinen Freunden. Bei all dem Spaß, den du da unten hast, willst du den Unterground eigentlich gar nicht mehr verlassen. Schließlich bist du kurzfristig erst zur Dogsitterin geworden. Das gesamte Game entwickelte lediglich eine Person und wurde 2015 veröffentlicht. Ein wahrer Klassiker, der jetzt auch bei Playstation Now zu haben ist.

„Ghostrunner“ ist ein tolles Slash Erlebnis

“Ghostrunner” ist dagegen erst seit knapp einem Jahr auf dem Markt und wurde bei Steam ebenfalls äußerst positiv bewertet. Das Einzelspieler-Game ist schnell und brutal. Dabei spielt es in einer futuristischen Cyberpunk-Welt, die toll inszeniert ist. Nach der Apokalypse ist für die Menschen nichts mehr so wie es war. Dein Ziel ist es nach der Apokalypse, den Ort, wo sich die letzten Menschen versammelt haben, den Dharma-Turm, zu erreichen und der Schlüsselmeisterin gegenüberzutreten.

Um die Schwachen zu schützen, machst du dich auf in den Kampf. Du erledigst deine Feinde, ob Mensch oder nicht, mit dem Katana und nutzt deine übermenschlichen Kräfte um dich gegen die Überzahl an Gegnern zu behaupten. “Ghostrunner” wird dich in rasantem Tempo einholen und mit Playstation Now lohnt es sich in jedem Fall einen eigenen Eindruck vom Game zu bekommen.