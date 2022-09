Leica Cine 1 vorgestellt: Der neue Maßstab in Sachen Laser-TVs?

Der Markt für Laser-TVs befindet sich im Wachstum. Nach Einschätzung von Leica, werden sich die Absatzzahlen in den kommenden Jahren versiebenfachen. Daher hat sich der deutsche Hersteller dazu entschieden, seinen Geschäftsbereich entsprechend zu erweitern. Was zunächst abwegig klingt, ergibt bei näherer Betrachtung Sinn. Denn die Leica Camera AG entwickelte bereits vor Jahrzehnten Projektoren – erst als analoge Modelle, später digital. Nun, im Jahr 2022, kommt das erworbene Know-how dem nagelneuen Laser-TV Leica Cine 1 zugute, ebenso wie das Know-how des strategischen Kooperationspartners Hisense, einem der führenden Unternehmen in der Laser-TV-Branche.

Leica Cine 1: Zwei Versionen mit einer Zielgruppe

Das Leica Cine 1 wird in zwei unterschiedlichen Varianten auf den Markt kommen. Gleichwohl gehören beide Versionen einem Segment an – dem High-End-Segment. Wie uns Stephan Albrecht, Director Smart Projection bei Leica, auf der IFA verriet – wo der Hersteller 2022 zum ersten Mal in seiner Unternehmensgeschichte vertreten ist –, möchte sich Leica neben den großen Playern der Laser-TV-Branche als Luxus-Produkt-Anbieter positionieren. Eine Nische in einer Nische also, und das sieht man dem neuen Leica Cine 1 auch an.

Optisch sind der Leica Cine 1 100 und der Cine 1 80 nicht voneinander zu unterscheiden. Beide bieten ein edles Aluminium-Gehäuse mit einem automatischen Staubschutzdeckel für optimalen Objektivschutz. Letzterer wurde „nach Leica-Standards“ gefertigt und ist fix auf die jeweilige Bildgröße – je nach Modell entweder 100 oder 80 Zoll abgestimmt. Die dazugehörige Auflösung liegt bei 4K und auch ein Dolby-Atmos-Audiosystem ist mit an Bord.

Von der Bildqualität konnten wir uns vor Ort selbst überzeugen. Dank eines starken Lichtstromes von 2.500 lm (100er-Modell) oder 2.100 lm (80er-Modell) wirken die Farben trotz vergleichsweise ungünstiger Lichtverhältnisse (helles Licht von oben) weiterhin ziemlich kontrastreich. Und das gilt für beide Versionen, denn das kleinere Bild gleicht den Leistungs-Nachteil des lichtschwächeren Modells aus. Unterm Strich konnten also beide Laser-TV-Geräte im „Hands-On“ überzeugen.

Weitere technische Daten in der Übersicht:

Gehäuse: 600 x 378 x 149 Millimeter

Gewicht: 13 kg

Projektionsgröße: 100 Zoll / 80 Zoll

Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel

Lichtstrom: 2.500 lm / 2.100 lm

Energiebedarf: max. 320W / 185W

Anschlüsse: 3 x HDMI, 2 x USB, 2 x RF, 1 x LAN, 1 x S/PDIF, 1 x 3,5 Millimeter-Audioausgang, 1 x CI+

Preis und Verfügbarkeit

Der Leica Cine 1 wird ab dem zweiten Quartal 2023 in den europäischen Läden erscheinen. Wer das Luxus-Gerät sein Eigen nennen möchte, wird jedoch tief in die Tasche greifen müssen. Denn bereits das günstigere 80 Zoll-Modell wird etwa 6.900 Euro auf die Preiswaage legen.