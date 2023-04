Nach über 30 Jahren: Diese Taste ändert sich für alle Windows-Nutzer

Bei der betroffenen Taste handelt es sich um die Druck-Taste. Je nach PC wird sie auch als „PRINT“ oder „Print Screen“ bezeichnet. Seit über 30 Jahren funktioniert diese Taste unter allen Windows-Versionen gleich. Drückt man die Taste, wird ein Screenshot vom kompletten Bildschirm aufgenommen und in der Zwischenablage gespeichert. Dieses Bildschirmfoto kann man dann mit Programmen wie Paint oder Word in Dokumenten einfügen.

Das Snipping-Tool wird bei Windows zum Standard

In der aktuellen Beta von Windows 11 ändert Microsoft das Verhalten der Druck-Taste. Statt einen Screenshot aufzunehmen, startet man mit der Taste künftig das Snipping-Tool. Dabei handelt es sich um ein auf jedem Computer vorinstalliertes Programm zum Erstellen von Screenshots.

Mit dem Snipping-Tool hat man als Nutzer mehrere Möglichkeiten, einen Screenshot aufzunehmen. Neben einer Momentaufnahme des kompletten Bildschirms sind auch Screenshots einzelner Fenster oder eines frei gewählten Ausschnitts möglich.

Das Snipping-Tool in Windows 11

Den aufgenommenen Screenshot bekommt man anschließend angezeigt und kann ihn wahlweise als Datei speichern oder in die Zwischenablage kopieren.

Einfacher aber zeitintensiver?

Durch das Ändern der Tastenbelegung erleichtert Windows das Aufnehmen von Screenshots. So kann man beispielsweise schon jetzt mit der Tastenkombination Alt+Druck ein einzelnes Fenster screenshoten. Doch kennen bei Weitem nicht alle Nutzer die unzähligen Tastenkombinationen.

Für erfahrene Windows-Nutzer könnte das Snipping-Tool jedoch einen Umweg bedeuten. Daher hat Microsoft auch gleich eine Option in die Einstellungen integriert, um diese Änderung rückgängig zu machen. Unter Bedienungshilfen → Tastatur kann deaktiviert werden, dass sich das Snipping-Tool öffnet, wenn die Druck-Taste gedrückt wird.

Bis die Änderung in Windows für alle Nutzer umgesetzt wird, dauert es jedoch noch einige Monate. So wurden bisher nur Nutzer des Windows Insider Programms im sogenannten „Canary Channel“ umgestellt. Hier testet Microsoft neue Funktionen, die erst in einigen Monaten bei allen Nutzern ankommen sollen.

