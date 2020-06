80 Cent kostet dich seit vergangenem Jahr ein Brief. Egal ob du nun Unterlagen im Orginal verschicken möchtest, deiner Liebsten ein paar persönliche Zeilen schreiben willst oder einen Vertrag kündigst. Doch genau diese 80 Cent könnten rechtswidrig und nicht vom Postgesetz gedeckt sein.

Wie die FAZ berichtet, sieht die zuständige Bundesnetzagentur das aktuelle Briefporto als rechtswidrig an. Ihre Einschätzung geht auf eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts von Ende Mai zurück. Dieses hatte entschieden, dass schon die Portoerhöhung von 62 auf 70 Cent im Jahr 2016 rechtswidrig war. Nach Einschätzung des Regulierers „gilt diese Feststellung dem Grunde nach für die erste wie auch die zweite Änderungsverordnung“ zitiert die FAZ. Im Klartext: Die Preisanhebung im März 2019 hätte es nicht geben dürfen.

Bekomme ich Geld von der Post zurück?

Die Zeitung stützt sich in ihrer Berichterstattung auf Unterlagen des politischen Beirats der Bundesnetzagentur. Er will sich Ende Juni mit dem Thema beschäftigen. Unklar ist, wie es dann weitergeht. Das aktuell genehmigte Porto gilt eigentlich noch bis Ende 2021. Nun könnte die Diskussion über das künftige Briefporto aber schon deutlich früher anstehen. Immerhin: Aufgrund der Sachlage dürfte eine weitere Erhöhung unwahrscheinlich sein.

Das Gerichtsverfahren geht zurück auf den Bundesverband Paket- und Expresslogistik (BIEK). Dessen Vorsitzender geht in der FAZ davon aus, dass die Bundesnetzagentur bei der nächsten Porto-Entscheidung „die zu viel bezahlten Porti in Abzug bringen und die laufenden Briefpreise so schnell wie möglich senken“ müsse. Eine Rückzahlung des zu viel gezahlten Porto ist jedoch ausgeschlossen. Dagegen spricht nicht nur der schwierige Nachweis, sondern auch, dass das Gerichtsurteil immer nur für die am Verfahren Beteiligten gilt.