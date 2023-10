Maßgeschneiderte Kapazität für jedes Eigenheim: EP760 Stromspeicher von BLUETTI

Stromspeicher sind die ideale Ergänzung für PV-Anlagen, um den Strom während der Sonnenstunden einzuspeichern, der nicht direkt im Haushalt verbracht werden kann. So kannst du nicht nur wesentlich mehr deines selbsterzeugten Stroms nutzen. Viele als Hausspeicher konzipierte Batterien verfügen auch über Schutzmaßnahmen gegen Stromausfälle. Der BLUETTI EP760 Stromspeicher ist ebenfalls als Notstromsystem konzipiert, das auch in den kalten Wintermonaten dafür sorgt, dass du ausreichend Licht und Wärme bekommen kannst.

EP760 ist mit zahlreichen PV-Modulen kompatibel

Der EP760 Stromspeicher unterstützt eine satte Solarenergiespeicherung von bis zu 9.000 Watt. Da sowohl zwei bis vier der B500-Akkus an die EP760 angeschlossen werden können, bietet sie Speicherkapazität zwischen 9.920 und 19.840 Wh. Dadurch ist die EP760 selbst für große Haushalte mit einem höheren Stromverbrauch eine ideale Lösung. Dazu liefert sie eine Ausgangsleistung von bis zu 4.600 Watt im Netz-Modus. Laut Hersteller ist sogar eine Spitzenleistung von bis zu 7.500 Watt möglich. Selbst energiehungrige Geräte wie ein Wasserkocher oder Herd können daher mit der Leistung des Stromspeichers noch immer betrieben werden.

BLUETTI EP760 Hausbatteriespeicher mit vier B500-Akkus

Die EP760 ist dabei hervorragend für eine einphasige Stromversorgung ausgelegt. Die EP600 von BLUETTI ist das jeweilige Gegenstück für alle, die dreiphasige Stromversorgungssysteme nutzen. So bietet BLUETTI für alle Haushalte in Europa ein passendes Stromspeichersystem. Dank der intelligenten Funktionen der EP760 können Hausbesitzer das System dann laden, wenn der Netzstrom besonders günstig ist, um ihn während der Spitzenzeiten schließlich zu entladen. Mit dieser Methode lässt sich nicht nur durch den eigenen Solarstrom bares Geld einsparen, sondern der gesamte Verbrauch des Haussystems kostengünstig umstellen. Davon profitieren primär Kunden von variablen Stromtarifen und können kräftig Geld einsparen.

Durch den Schutzstandard IP65 für Wasser– und Staubbeständigkeit und einer möglichen Betriebstemperatur von bis zu –20 °C kannst du den Stromspeicher flexibel aufstellen und auch in kalten Gebieten problemlos nutzen. Mit dem kompakten Design und der Option zur vertikalen Stapelung verschenkst du mit dem Stromspeicher dabei kaum Platz. Bei den in der EP760 verbauten Akkus handelt es sich zudem um Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LiFePO), die als einer der langlebigsten Batterietypen für Stromspeicher zählt. Sie soll über 3.500 Ladezyklen überstehen, was einer Nutzungsdauer von rund 10 Jahren entspricht. Zusätzlich erteilt BLUETTI eine 10-Jahres-Garantie auf den Stromspeicher. Der EP760 ist bereits seit September erhältlich und kann inklusive zwei B500-Batteriepacks ab 5.882 Euro bei BLUETTI direkt bestellt werden.