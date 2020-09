Lufthansa plant um: Ferien-Flieger statt Business-Jets

Es sind keine einfachen Zeiten für die internationale Luftfahrt. Das Coronavirus hat viele Fluggesellschaften eiskalt erwischt. Die einen fliegen (mit Staatshilfen) weiter, andere haben bereits Insolvenz anmelden müssen. Egal wie man das Blatt aber dreht und wendet: Irgendwie muss es weitergehen. Und auch wenn es in der Gegenwart durch neue Reisewarnungen des Auswärtigen Amts alles andere als einfach ist, die (geschäftliche) Zukunft zu planen, gibt es jetzt interessante Neuigkeiten von Lufthansa. Die größte Airline im deutschsprachigen Raum erfindet sich nämlich ein Stück weit neu.

Lufthansa setzt auf Tourismus-Verkehr

Denn im Vorstand der Kranich-Airline geht man aktuell nicht davon aus, dass man schnell wieder zum Normalbetrieb zurückkehren kann. Gerade im Vertrieb von Geschäftskunden-Tickets rechnet man bei Lufthansa mit ausbleibenden Buchungen. Nicht nur im interkontinentalen Verkehr, wo inzwischen die Zukunft verschiedener Flugzeugmuster wie dem Airbus A380 auf dem Spiel steht, sondern auch innerhalb Europas.

Was also tun? Eine Idee: Darauf hoffen, dass im kommenden Sommerflugplan touristische Ziele angeflogen werden können. Denn die Sehnsucht nach Urlaub dürfte bei vielen Menschen groß sein. Und genau deswegen hat Lufthansa jetzt angekündigt, im Sommerflugplan 2021 zusätzliche Urlaubsziele zu berücksichtigen. Von Frankfurt aus werden dann insgesamt 15 neue Ziele angeflogen. Sie sind ab sofort buchbar. Lufthansa hat nach eigenen Angaben darauf geachtet, dass die Abflüge ideal für Touristen liegen. Die Abflüge in Frankfurt starten am frühen Morgen, die Rückflüge kehren am Abend in die Main-Metropole zurück.

Die neuen Ziele im Sommerflugplan 2021

Der Schwerpunkt der Touristik-Strategie liegt auf Griechenland. Hier fliegt Lufthansa im kommenden Jahr von seinem hessischen Drehkreuz neu nach Korfu, Chania/Kreta, Mykonos, Kos, Kavala/Thrakien und Preveza/Peloponnes. Weitere Ziele liegen in Ägypten (Hurghada), Zypern (Paphos), Kroatien (Rijeka), Italien (Lamezia Terme), Tunesien (Djerba) und Bulgarien (Varna). In Spanien fliegt Lufthansa wie im Winter auch im Sommer nach Gran Canaria und Teneriffa. Neues Ziel ist der Flughafen von Jerez de la Frontera. Die meisten der neuen Ziele fliegt Lufthansa zweimal pro Woche an. Nach Chania und Kos geht es sogar dreimal wöchentlich. Einmal pro Woche heben die Lufthansa-Maschinen von Frankfurt aus nach Djerba, Hurghada und Rijeka ab.

„Noch nie haben wir so viele Urlaubsziele neu in unser Programm aufgenommen. Damit reagieren wir auf die Wünsche unserer Kunden. Die Nachfrage nach Urlaubsreisen erholt sich deutlich schneller als die nach Geschäftsreisen.“ Harry Hohmeister, Vorstand Lufthansa AG

Ziel sei es, die Zukunft der Touristik aktiv mitzugestalten, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Tickets, die bis zum 31. Dezember dieses Jahres gekauft werden, können beliebig oft kostenfrei umgebucht werden. Es können aber immer dann Mehrkosten entstehen, wenn beispielsweise bei der Umbuchung auf ein anderes Datum oder zu einem anderen Reiseziel die ursprüngliche Buchungsklasse nicht mehr verfügbar ist.

Dass Lufthansa die touristischen Ziele stärker in den Fokus der Unternehmensstrategie rückt, überrascht übrigens nicht. Denn der Konzern hat schon Anfang Juli eine neue Touristik-Plattform namens „Ocean“ gegründet, um die Ferienflüge der Konzern-Airlines neu organisieren und zentral bündeln zu können.