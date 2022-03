LG Convention 2022: Das sind die neuen Geschirrspüler und Staubsauger von LG

LG erweitert seine Home Appliance Produktsparte und hat Neuheiten während der LG Convention 2022 vorgestellt. Zum ersten Mal sind in diesem Jahr nun Geschirrspüler sowie Staubsauger von LG erhältlich. Auch bewährte Modelle wie die InstaView-Kühlschränke wurden weiterentwickelt. Ergänzt hat man das Line-up durch einen Waschtower, der Trockner und Waschmaschine bereits beim Hersteller zu einer hochstehenden Lösung vereint.

Geschirrspüler und Staubsauger von LG – das zeichnet sie aus

Zum ersten Mal wird es in diesem Jahr Geschirrspüler und Staubsauger von LG geben. Die neuen Spülmaschinen setzen bei ihren Reinigungsvorgängen auf Steam-Technologie und QuadWash. Sie sorgen also dafür, dass Essensresten mit Dampf innerhalb des Geräts zunächst vorgelockert werden. Im Waschgang selbst werden dann vier statt der branchenüblichen zwei Sprüharme genutzt, um das Wasser innerhalb der Maschine zu verteilen. Besonders interessant ist die Einführung des sogenannten Zwei-Zonen-Waschens, das dich verdreckte Pfannen und Töpfe in der unteren Etage mit Hochdruck reinigen lässt. Die oberen Geschirrelemente wie Gläser und Tassen bleiben dabei unbeschadet. Intelligente Funktionen wie eine automatische Türöffnung zum Ende des Spülgangs sowie eine intuitive Touchbedienung runden die Geschirrspüler ab.

LG kabelloser Akkustaubsauger mit bis zu 120 Minuten Laufzeit

LGs neue Staubsauger der LG CordZero A9-Serie sind kabellos. Spannend werden sie vorrangig durch den All-in-One Tower, der gleichzeitig als Ladestation für Akkus sowie Stauraum für Aufsätze fungiert. Da die neuen Staubsauger mit inklusive eines Ersatz-Akkus geliefert werden, kannst du auf normaler Stufe bis zu 120 Minuten mit ihnen saugen. Dabei setzen die Modelle auf Aufsätze, die den Trend gleichzeitig zu saugen und zu wischen unterstützen. Durch ein Schmutzauffangbehältnis, das sich per Knopfdruck direkt entleeren lässt, spart das Modell dir Zeit beim Entleeren und bleibt hygienischer. Geschirrspüler und Staubsauger werden voraussichtlich ab dem dritten Quartal 2022 erhältlich sein.

LG Convention 2022 – der WashTower

LG bringt in diesem Jahr eine besondere Kombination aus Waschmaschine und Trockner auf den Markt. Der sogenannte WashTower stellt den Trockner direkt auf die Waschmaschine, wie es in vielen Haushalten zum Platzsparen gehandhabt wird. Der Vorteil an diesem Gerät ist jedoch, dass das Bedienfeld für beide Maschinen dabei in der Mitte angebracht wurde. Du musst dich also nicht zur Waschmaschine oder dem Trockner nach oben strecken, um diesen bedienen zu können. Ähnlich wie bei den Spülmaschinen des Unternehmens kommt auch hier ein Steam-Programm zum Einsatz. Der Dampf soll somit nicht nur Verschmutzungen vor dem Waschen vorlockern, sondern auch Allergene reduzieren. Spannend ist auch die AI DD-Funktion der Waschmaschine, die nicht nur das Beladungsgewicht automatisch erkennt. Sie analysiert ebenso, ob es sich um weichen oder steifen Stoff handelt und passt die Bewegungen der Waschtrommel an. Dadurch ermöglicht die Maschine eine schonendere Wäsche.

LG WashTower

Waschmaschine und Trockner sind für große Kapazitäten ausgelegt. So schafft die Waschmaschine rund 17 kg Wäsche in einem Durchlauf, während der Trockner bis zu 16 kg Wäsche fassen kann. Angaben dazu, inwieweit die gute Energieeffizienz der Maschine erhalten bleibt, wenn sie nicht voll beladen genutzt werden, wurden in der Produktvorstellung nicht gemacht. Ein Haushalt mit vielen Personen bekommt 16 kg Wäsche sicherlich zusammen. Ob das jedoch für den durchschnittlichen Haushalt in Deutschland zutrifft, darf man bezweifeln.

LG Convention 2022 – das hat das Home Appliance Line-up noch zu bieten

Einen weiterhin großen Teil der LG Home Appliance Sparte wird von der LG Objet-Collection dominiert. Der selbstgestellte Anspruch des Herstellers an diese Serie stellt das Vereinen von Design und Funktionalität dar. Deshalb kannst du viele Modelle in unterschiedlichsten Farben erwerben, damit sie zur Gesamtgestaltung deiner Küche passen. Neben den optischen Reizen steht auch der Nutzen weiterhin im Fokus. So dürfen sich die bewährten InstaView-Kühlschränke über Erneuerungen freuen. Sie erhalten ein schlankeres Design mit weiteren smarten Funktionen. Eine davon stellt die UVnano-Technologie dar, die den Wasserspenderausgang mithilfe ultravioletten Lichts von Bakterien reinigt. Die neuen InstaView Side-by-Side-Modelle erhalten zusätzlich das LG Craft Ice System. Dieses setzt darauf, besonders große und langsam schmelzende Eiskugeln zu produzieren, die Getränke länger kühl halten.

LG 0102 mit eingeschaltetem Licht

Wer empfindliche Kleidungsstücke gern auffrischen möchte, für den könnte der LG Styler von Interesse sein. Das Produkt nutzt Wasserdampf, um Knitterfalten an Kleidungsstücken sowie Gerüche zu reduzieren. Da das Gerät über ein recht schlankes Design verfügt, lässt es sich flexibel unterbringen. Auf Wunsch kann es ab Mai 2022 mit einer Spiegelfront erwerben werden.