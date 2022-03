LG Convention 2022: Diese IT Solutions bietet man dir 2022

Im Rahmen der LG Convention 2022 hat LG neue IT Solutions vorgestellt. Diese zielen unter anderem auf die neuen Bedürfnisse des veränderten Arbeitsmarktes ab. So erhalten LG gram Notebooks die schon seit Längerem von Nutzern geforderten matten und entspiegelten Displays. Auch OLED-Monitore werden in diesem Jahr wieder verfügbar sein.

LG Convention 2022 IT Solutions: Die neue Arbeitswelt braucht neue Hilfsmittel

Laut Ansicht von LG hat sich das Arbeitsleben sowie der Notebook-Markt in den letzten Jahren stark verändert. Nicht bei allen Veränderungen wird damit gerechnet, dass diese verschwinden. So werden auf lange Sicht vielleicht nicht alle Menschen, bei denen die Möglichkeit besteht, im Homeoffice arbeiten. Viele werden die Möglichkeit sicher dennoch weiter ergreifen. Aus diesem Grund heraus hat sich LG entschieden, einen Wunsch der Kundschaft im Hinblick auf ihre neue LG gram Notebook-Serie zu erfüllen. Die neuen Notebooks verfügen nun über ein mattes, entspiegeltes Display, mit dem auch bequem in heller Umgebung gearbeitet werden kann.

Zusätzlich wurde die Spitzenhelligkeit der Serie von 300 auf 350 Nits erhöht. Um Videokonferenzen besser bedienen zu können, ergänzte man die Modelle um eine Full-HD-Kamera mit Dual-Mikrofonen. Sogar eine KI-unterstützte Active Noise Cancellation wurde integriert, damit man selbst draußen oder unterwegs besser arbeiten kann. Da die Kamera zudem über Infrarot verfügt, kann das Notebook auf Wunsch per Facetracking erkennen, wenn der Anwender zu nahe am Monitor sitzt. Bei der Arbeit mit weiteren Bildschirmen, kann die Kamera automatisch erkennen, wohin der Benutzer sieht und Arbeitsfenster selbstständig verschieben. Der moderne WLAN-Standard Wi-Fi 6E durfte dabei ebenso wenig fehlen. Das 17-Zoll-Flaggschiff der Notebookserie kommt mit einem geringen Gewicht von 1.350 Gramm in die Tasche. Kompaktere Modelle wiegen um die 1 Kilogramm. Das erleichtert den Transport der Laptops entsprechend.

Neuartige Monitore für die Arbeitswelt

Neben den LG gram Notebooks wurden zudem gleich zwei neuartige Monitore vorgestellt, die mehr Flexibilität bei der Arbeit versprechen. Einer der beiden, der den Namen LG Ergo DualUp 28MQ780 trägt, verfügt über ein beinahe quadratisches 16:18 Seitenverhältnis. Dadurch bietet der so viel Platz wie zwei übereinander angeordnete 21,5-Zoll-Displays. Da man Fenster wie bei jedem Monitor auch individuell anordnen kann, ergeben sich daraus neue Anwendungsmöglichkeiten. Etwa für Programmierer, die zum Teil auf ihren Code und das getestete Programm zugreifen möchten.

LG Ergo DualUp 28MQ780

Der zweite Monitor, der LG Ergo Dual 27QP88D, legt in Sachen Flexibilität noch mehr nach. So besteht das Modell aus zwei 27-Zoll-Bildschirmen auf einem ergonomischen Klemm-Standfuß. Diese beiden Monitore können unabhängig voneinander gedreht, geneigt oder geschwenkt werden. Dadurch bietet das Modell ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit im eigenen Arbeitsalltag. Sei es nun, dass man Kollegen am Tisch gegenüber einen Entwurf zeigen will oder mehr Flexibilität im Umgang mit Designprogrammen wünscht.

LG Ergo Dual 27QP88D

Was hat das LG Convention 2022 IT Solutions Line-up noch zu bieten?

Neben den beruflich orientierten Monitoren bringt LG auch zwei Gaming-orientierte Modelle 2022 auf den Markt. Darunter befindet sich mit dem LG UltraGear 48GQ900 ein 48-Zoll-OLED-Monitor. Im Gegensatz zu den TVs der diesjährigen Produktreihe, verfügt er jedoch nicht über Smart TV-Funktionen, um ihn abzugrenzen. Auch ein 32-Zoll-Monitor mit IPS-Technologie, der LG UltraGear 32GQ950 wird erhältlich sein. Für beide Geräte rechnet man mit einem Marktstart in der zweiten Jahreshälfte 2022.

LG UltraGear 48GQ900

Auch Projektoren wurden vorgestellt. In diesem Sommer soll das Spitzenmodell der diesjährigen Projektoren verfügbar werden, der LG CineBeam HU915Q. Dieser Ultrakurzdistanzprojektor bringt eine Helligkeit von 3.700 ANSI-Lumen mit sich. Allerdings wird das Modell mit einem voraussichtlichen Preis von 5.999 Euro wohl nichts für den Gebrauch im heimischen Wohnzimmer. Alternativ sind zwei weitere Projektoren in diesem Jahr erhältlich, der CineBeam HU715QW sowie der CineBeam HU710PW. Der CineBeam HU715QW stellt einen Ultrakurzdistanzprojektor dar, der auch aus geringer Entfernung ein Bild von 80 bis 120 Zoll Bildschirmdiagonale an die Wand werfen kann. Dabei wartet er mit einer Spitzenhelligkeit von 2.500 ANSI-Lumen auf. Im Gegensatz dazu schafft der CineBeam HU710PW eine Helligkeit von 2.000 ANSI-Lumen und kann eine Bildschirmdiagonale von 40 bis 300 Zoll projizieren.

Wie sieht es mit der Verfügbarkeit der einzelnen Produkte aus?

Aufgrund der aktuellen Knappheit bei der Herstellung von Bildschirmen, räumte LG ein, dass mit Verzögerungen und Verknappungen bei den angebotenen Monitoren zu rechnen sei. Im Hinblick auf die Verfügbarkeit der LG gram Notebooks konnte man Interessenten jedoch beruhigen. Man erwarte nicht, dass die Nachfrage die verfügbaren Modelle übersteigen werde. Um sicherzugehen, dass LG den allgemeinen Bedarf des Marktes decken kann, bleiben auch die Vorjahresmodelle an Monitoren und Laptops weiterhin erhältlich. Die neue LG gram Notebookserie soll ab Mai erhältlich sein. Die Monitore sollen ab diesem Sommer verfügbar sein.