Obacht! Frist für Steuererklärung endet – mit dieser Erstattung kannst du rechnen

Üblicherweise müssen Steuerpflichtige, die ihre Steuererklärung selbst einreichen, dies bis zum 31. Juli eines jeden Jahres erledigt haben. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde diese Frist 2022 jedoch bis zum 31. Oktober verlängert. Betroffene müssen sich also sputen, wenn sie eine Erstattung erhalten möchten. Und so hoch könnte diese ausfallen.

Steuererklärung: Viel mehr Erstattungen als Nachzahlungen

Laut Informationen des Statistischen Bundesamts (Destatis) ließen sich im Jahr 2018 rund 14,3 Millionen Steuerpflichtige zur Einkommenssteuer veranlagen. Davon erhielten 88,1 Prozent (12,6 Millionen) eine Steuererstattung in Höhe von durchschnittlich 1.072 Euro. Wobei Beträge zwischen 100 und 1.000 Euro besonders häufig waren (57 Prozent). Eine Nachzahlung an das Finanzamt mussten derweil nur 1,5 Millionen und damit 10,5 Prozent leisten. Auch hier liegen die am häufigsten aufkommenden Beträge zwischen 100 und 1.000 Euro; die durchschnittliche Nachzahlung beläuft sich allerdings auf 1.152 Euro. Letztlich dürfte sich also auch eine freiwillige Einkommenssteuererklärung in den meisten Fällen lohnen.

Darum solltest du nicht bis zum letzten Augenblick warten

Im Jahr 2022 wurde ein Gesetzespaket zur Reform der Grundsteuer umgesetzt. Infolgedessen erfolgte am 1. Juli ein enormer Ansturm auf die Website der Steuererklärungs-Plattform Elster. Es kam zu „Einschränkungen bei der Verfügbarkeit“. Oder anders gesagt: Die erforderlichen Formulare ließen sich nicht herunterladen und eine Anmeldung auf der Elster-Seite war ebenfalls nur in einigen Fällen möglich. Folglich solltest du auch mit der Abgabe der Einkommenssteuererklärung bestenfalls nicht bis zur zweiten Hälfte des letzten Tages warten. Denn diese Idee werden sicherlich auch andere Elster-Nutzer haben – und die Last auf die Server somit groß sein.

Die Abgabefrist für die Grundsteuererklärung wurde indes einmalig bis zum 31. Januar 2023 verlängert. Die bisherige Frist bis zum 31. Oktober 2022 ist somit für die Grundsteuererklärung passé. Der Grund: Obwohl die Grundsteuerreform sämtliche Immobilienbesitzer dazu verpflichtet, eine Grundsteuererklärung abzugeben, sollen bisher wegen der hohen bürokratischen Hürden nur wenige Abgaben erfolgt sein.