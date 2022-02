Letzte Chance: Diese Blockbuster verlassen Amazon Prime Video nach dem Wochenende

Nicht nur bei Netflix verschwinden zum Ende des Monats gleich sechs Serien. Auch Amazon Prime Video muss Federn lassen, bevor der März beginnt. Gleich drei Filme verlassen den Streaming-Dienst, die an diesem Wochenende zu unserem Filmtipp werden. Garantiert ist für jeden Geschmack etwas dabei, denn sie decken die Bereiche Liebe, Action, Krimi und Science-Fiction ab.

Dirty Dancing

Die Liebesgeschichte von Baby (Jennifer Grey) – eigentlich Frances – und Johnny (Patrick Swayze) gehört wohl zu den Klassikern der romantischen Filme schlechthin. Eigentlich will Baby gemeinsam mit ihrer Familie im Sommer 1963 nur Ferien im Ferienresort der Kellerman‘s in den Catskills machen. Doch nach den drei Wochen ist alles anders, denn die 17-Jährige lernt dort den Tanzlehrer Johnny kennen – und das mit keinem anderen Satz als jenem berühmten: „Ich habe die Wassermelone getragen.“ Als Johnny und seine Tanzpartnerin Penny (Cynthia Rhodes) bei einem wichtigen Tanzauftritt ausfällt, kommt Babys Chance. Eine Liebesgeschichte gegen alle Regeln beginnt.

„Dirty Dancing“ ist nur noch bis zum 27. Februar bei Amazon Prime Video verfügbar. Als Abonnent siehst du den Film ohne weitere Zusatzkosten.

Outbreak – Lautlose Killer

Hatte Wolfgang Petersen 1995 hellseherische Kräfte? Denn „Outbreak – Lautlose Killer“ liest sich wie die Realität, in der wir uns seit nun zwei Jahren befinden. In dem actiongeladenen Krimi treibt ein unbekanntes Virus sein Unwesen, das in einem afrikanischen Dorf in der Region Motaba/Zaire ausbricht. Der Arzt und Virologe Sam Daniels (Dustin Hoffman) untersucht das neuartige Virus, doch in seiner Heimat, den USA, will man von der weit entfernten Seuche nichts wissen. Erst, als einige Zeit später sich ein ähnliches Virus in den USA ausbreitet, werden die Leute hellhörig. Sam begibt sich auf die Suche nach dem Ursprung der Seuche – und macht einen schrecklichen Fund.

Dustin Hoffman im Wettlauf gegen die Zeit. Neben ihm zu sehen außerdem Morgan Freeman in der Rolle von Brig. Gen. Billy Ford. „Outbreak – Lautlose Killer“ ist noch bis einschließlich zum 27. Februar bei Amazon Prime Video ansehbar.

12 Monkeys

Auch „12 Monkeys“ beschäftigt sich mit einem Virus, der Verderben auf die Erde bringt. Und so kommt es, dass bis 2035 beinahe die gesamte Menschheit ausgestorben ist. Die verbliebenen Menschen müssen aufgrund der Verseuchung der Oberfläche unter der Erde leben. Doch die Chance auf Rettung besteht, indem James Cole (Bruce Willis) in das Jahr 1996 zurückreist, in dem das Virus ausgebrochen ist. Er soll der Menschheit eine zweite Chance verschaffen und den Ausbruch des menschengemachten Virus, der von den „12 Monkeys“ verbreitet wurde, verhindern.

Der apokalyptische Sci-Fi-Film mit Willis, Amanda Schull und Brad Pitt in den Hauptrollen verschwindet nach dem 27. Februar bei Amazon Prime Video.