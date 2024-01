Letzte Chance bei Prime Video: Amazon schmeißt diese zwei Top-Filme raus

Amazon Prime Video schafft Platz für Neues. Das machen alle Streaming-Plattformen regelmäßig, sodass die folgenden zwei Blockbuster in weniger als 30 Tagen verschwinden. Die Rede ist vom Film „Der Goldene Handschuh„, der ein True Crime-Event der 1970er behandelt, und von der Hollywood-Produktion „Shutter Island„.

„Der Goldene Handschuh“: Das Leben des Frauenmörders von Hamburg

Honka (Jonas Hassler) trug während seiner Taten keinen goldenen Handschuh, wie man möglicherweise mit Blick auf den Titel vermuten mag. Im Gegenteil: Der Goldene Handschuh ist eine der populärsten Kneipen im Hamburger Reeperbahn-Viertel, die zu Honkas Stammkneipe in den 1970ern wurde. Sie besteht bis heute.

Honka ist Hilfsarbeiter, der nicht nur aufgrund seines Aussehens am Rande der Gesellschaft lebt. Ein unauffälliger, kleiner Mann, der sich für seinen Sprachfehler schämt und durch diverse Prügeleien ein scheinbar eingedrücktes Gesicht hat, das mit einem klassischen Kassengestell geschmückt ist. Scheiternde Ehen und Alkoholismus machen ihn zu dem, der er schließlich wird: Ein in Uniform auftretender Mann, der sich nach Macht sehnt und Frauen, die ihn zeitgleich abstoßen, wie anziehen. Der Goldene Handschuh wird für ihn Mittel zum Zweck, nicht nur länger seine Kiezkneipe, sondern vielmehr der Ort, an dem er seine Opfer aussucht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Frauen verschwinden, ohne wieder aufzutauchen. Der Serienmörder von Hamburg nimmt seinen Lauf, kann sich selbst nicht mehr stoppen. Was passiert mit den Frauen und Fritz Honka? Und was haben hunderte Wunderbäume mit den Morden zu tun?

Shutter Island: Nichts ist, wie es scheint

Martin Scorsese gelingt mit „Shutter Island“ ein zeitloser Thriller, der immer wieder in Atem hält: Edward „Teddy“ Daniels (Leonardo DiCaprio) befasst sich mit einem mysteriösen Fall, der sich im Jahr 1954 in einer Anstalt für psychisch erkrankte Menschen ereignet. Die Patientin Rachel Solando (Emily Mortimer) verschwindet spurlos. Ein Szenario, das eigentlich unmöglich angesichts der Tatsache ist, da die Anstalt auf der Insel Shutter Island vor der Küste von Massachusetts liegt.

Daniels, seines Zeichens US-Marshal, macht sich gemeinsam mit seinem Kollegen Chuck Aule (Mark Ruffalo) auf die Suche. Auf der Insel ist niemand kooperativ – und je länger die Marshals sich auf Shutter Island aufhalten, desto mehr Ungereimtheiten finden sie. Nichts ist, wie es scheint. Ist am Ende nicht einmal die Realität die, für die man sie hält? Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt