Kostenloses Konto: Deutsche Großbank kontert DKB und ING

Im Dezember vergangenen Jahres kündigte die Postbank eine große Girokonto-Offensive an. Und jetzt geht es los. Ab sofort ist bei einer der bekanntesten deutschen Banken ein Girokonto nutzbar, das unter gewissen Voraussetzungen keinen Cent kostet. Ähnlich wie bei der ING oder der DKB wird ein monatlicher Mindestgeldeingang erwartet, der das sogenannte Giro-pur-Konto zum Nulltarif nutzbar macht. Eine Girocard (EC-Karte) ist ohne Aufpreis inklusive und gestattet das kostenlose Geldabheben an 7.000 Geldautomaten der Cash Group sowie an über 1.300 Shell-Tankstellen. Außerdem bei vielen teilnehmenden Einzelhändlern mit Cashback-Bargeldservice, sofern du mindestens für 10 oder 20 Euro einkaufst.

Postbank Giro pur: Kostenlos ab 900 Euro Geldeingang im Monat

Wer das neue Postbank-Girokonto für 0 Euro nutzen möchte, muss dafür sorgen, dass monatlich mindestens 900 Euro auf dem Konto eingehen. Wer nachweisen kann, zu studieren oder eine Ausbildung zu absolvieren, darf das Konto auch ohne diese Bedingung kostenlos nutzen. Für alle anderen gilt: Gehen nicht mindestens 900 Euro auf dem Konto ein, wird ein monatlicher Grundpreis in Höhe von 5,90 Euro fällig. Du kannst das Konto ausschließlich online eröffnen. Auch für Überweisungen und andere Kontodienste stehen das Online-Banking oder die Postbank-App kostenlos zur Verfügung. Hingegen kostet beispielsweise das Abheben von Bargeld am Schalter einer Postbank-Filiale 6 Euro. Eine Mastercard–Kreditkarte der Postbank ist für 29 Euro pro Jahr zubuchbar. Teil des Kontovertrags ist, dass dich die Postbank jederzeit über spezielle Angebote informieren darf.

Praktisch: Jedes Giro pur Konto ist mit bis zu drei sogenannten Pockets verknüpft. Dabei handelt es sich um kostenlose Unterkonten, die alle mit einer eigenen IBAN ausgestattet sind. So kannst du jederzeit individuelle Budgets verwalten. Zudem stehen in der Postbank Vorteilswelt attraktive Rabatte und Angebote zur Verfügung, mit denen du im Alltag Geld sparen kannst. Und: Echtzeitüberweisungen sind bei der Postbank seit dem 9. Januar kostenlos.

→ Kostenloses Postbank-Konto eröffnen

Kontowechsel mit Wechselservice leicht gemacht

Ist dein Interesse geweckt? Dann kannst du jetzt direkt in wenigen Minuten zur Postbank wechseln und dafür den digitalen Kontowechselservice der Bank nutzen. Das kostenlose Angebot erkennt zum Beispiel bestehende Daueraufträge und häufige Überweisungen sowie Lastschriften und richtet sie automatisch im Online-Banking der Postbank ein. Die Postbank informiert alle gewünschten Zahlungspartner komfortabel über den Kontowechsel und die neue Kontoverbindung. Als Gemeinschaftskonto lässt sich das neue Konto der Postbank allerdings nicht führen.

