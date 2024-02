Neu, kostenlos & einfach: Damit bist du endlich sorgenfrei im Internet

Es existiert kein Tool, das Internetnutzer vollumfänglich gegen sämtliche Gefahren des digitalen Raums zu schützen vermag. Dafür sind zahlreiche Programme vorhanden, die das Risiko von Malware, Phishing und Co. minimieren können. Üblicherweise sind solche Tools kostenpflichtig in einem Abonnement erhältlich. Doch dem ist nicht immer so. Das beweist aktuell ein neues digitales Werkzeug des Sicherheitsdienstleisters NordVPN. Um es zu nutzen, benötigen Interessierte weder ein Abonnement noch eine Anmeldung.

NordVPN präsentiert kostenloses Sicherheitstool

Der Spruch „im Internet lauern Gefahren“ wirkt recht poetisch. In Wahrheit lauern diese jedoch nicht, sondern fristen ihr Dasein meistens in Form von Verlinkungen. Diese werden von Cyberkriminellen großzügig in Foren, sozialen Netzwerken oder E-Mails verteilt. Wer auf die Masche hereinfällt und klickt, landet auf einer Phishing-Seite oder lädt ohne weiteres Zutun per Drive-by-Download einen Computervirus herunter. Beides kann verhindert werden, wenn man vorab weiß, was sich in Wahrheit hinter der harmlos wirkenden Verlinkung verbirgt. Ebendies ermöglicht nun der sogenannte Link Checker von NordVPN.

Bei dem neuen Link Checker handelt es sich um ein manuelles URL-Check-Tool, das mittels URL die Sicherheit von Webseiten überprüft und diese auf verschiedene Arten von Malware scannt. Zur Funktionsweise schreibt NordVPN in einer Pressemeldung: „Um Informationen über bösartige Websites zu sammeln, nutzt Link Checker das NordVPN-eigene maschinelle Lernmodell, das entwickelt wurde, um Zero-Day-Phishing-Muster auf Websites zu erkennen. Weiterhin nutzt dieses proprietäre Modell die Nord Intelligence Database, um gefälschte Websites zu identifizieren, die Nutzer in Phishing-Betrügereien locken wollen.“

Verantwortlichen zeigen sich überzeugt

Aktuell handelt es sich bei dem Link Checker um ein experimentelles Produkt. Dennoch geben sich die Verantwortlichen bei NordVPN zuversichtlich. „Link Checker ist eine Antwort auf das wachsende Ausmaß und die Komplexität von Phishing-Versuchen im Internet“, so Vykintas Maknickas, Leiter Product Strategy bei NordVPN. Demnach enthalte das Tool Informationen über 95 Prozent der beliebtesten Domains, die von Cyberkriminellen nachgeahmt und oft mit fingierten Varianten versehen würden, um Online-Betrug oder Malware zu verschleiern.

Schlussendlich kann der Link Checker eine große Bereicherung darstellen. Das Tool ist kostenlos für sämtliche Browser sowie Geräte verfügbar und unterstützt Internetnutzer im Alltag. Doch einen hundertprozentigen Schutz gewährt auch dieses Tool nicht. Daher empfiehlt es sich, weiterhin in E-Mails auf den Absender zu achten und online Verlinkungen mit fragwürdiger Herkunft zu meiden.

