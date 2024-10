Kostenlose Kreditkarte: Mastercard Gold jetzt zum Nulltarif

Wer bargeldlos bezahlen möchte, muss dafür nicht zwingend viel Geld für eine (viel zu) teure Premium-Kreditkarte ausgeben. Denn kostenlose Kreditkarten sind eine gute Alternative, um ohne hohe Extrakosten per Karte zu bezahlen. Und jetzt bieten auch GMX und Web.de eine Kreditkarte an, bei der keine Jahresgebühr und auch kein monatlicher Mindestumsatz anfällt. Mehr noch: Bei Nutzung der kostenlosen Mastercard Gold winken 0,5 Prozent Cashback auf jeden Einkauf. Und ausgewählte Versicherungsleistungen – unter anderem Reisegepäckversicherung und Auslandskrankenversicherung – sind ebenfalls inklusive.

Kostenlose Kreditkarte von Web.de und GMX gestartet

GMX und Web.de versprechen, dass es auf unterschiedliche Art und Weise möglich ist, die gesammelten Cashback-Punkte einzulösen. Zum Beispiel als Gutschrift auf die Kreditkartenrechnung, als Überweisung auf ein Bankkonto, als Scheck oder als Guthaben für zukünftige Einkäufe. Gleichwohl sind 0,5 Prozent natürlich nicht sonderlich viel. Bei einem Einkauf von Waren oder Dienstleistungen im Wert von 1.000 Euro sind bei Web.de und GMX 5 Euro Cashback drin, die dem jeweiligen Cashback-Kundenkonto gutgeschrieben werden.

Nutzbar ist die kostenlose Kreditkarte von Web.de und GMX von allen Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die mindestens 18 Jahre alt sind. Die Eröffnung eines zusätzlichen Bankkontos ist nicht notwendig. Als Partner tritt die Advanzia Bank in Erscheinung, die nur Gebühren berechnet, wenn mit der Kreditkarte Bargeldabhebungen erfolgen. Ebenfalls fallen Gebühren an, wenn der monatliche Gesamt-Sollbetrag nicht auf einen Schlag beglichen wird: nominal 1,86 Prozent pro Monat ab Transaktionstag. Ohne Extrakosten ist mit der Mastercard Gold hingegen eine Nutzung im Ausland möglich. Apple Pay und Google Pay werden unterstützt.

Web.de und GMX bieten ab sofort eine kostenlose Mastercard Gold an.

Startguthaben für E-Mail-Nutzer

Und die beste Nachricht zum Schluss: Freemail-Nutzer von Web.de und GMX erhalten sogar 20 Euro Startguthaben. Die entsprechende Gutschrift erfolgt nach dem ersten Einsatz der Kreditkarte. Wer einen Premium-E-Mail-Account bei einem der beiden Anbieter nutzt, darf sich über 30 Euro Startguthaben freuen. Vervielfältigen lässt sich das Cashback-Programm der Kreditkarte über die Cashback-Funktion von Web.de und GMX selbst. Denn wer über die E-Mail-Anbieter bei Partner-Shops einkauft, kann weitere Web-Cent sammeln und später ab einem Wert von 5 Euro eintauschen.

Mastercard Gold von Web.de hier bestellen

Mastercard Gold von GMX hier bestellen