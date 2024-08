Für viele Nutzer, war es ein großer Schreck, als Amazon vor ziemlich genau einem Jahr seine Visa-Kreditkarte einstellte. Besonders bei Prime-Kunden war sie beliebt. Denn es gab für Einkäufe bei Amazon bis zu 3 Prozent Cashback. Jetzt stellt sich heraus: Der große Webshop mit amerikanischen Wurzeln hat fleißig daran gearbeitet, um ein neues Kreditkarten-Angebot zu entwickeln. Die Details zu der offenbar in Kürze verfügbaren Visa-Karte sind über die Homepage von Amazon bereits einsehbar. Und daraus wird auch ersichtlich, dass die Open Bank von der spanischen Santander Gruppe, in der Vergangenheit auch mit attraktiven Tagesgeld-Konditionen in Deutschland aktiv, als neuer Partner für die Visa-Kreditkarte von Amazon auftritt. Allerdings nicht als Open Bank selbst, sondern über die angeschlossene Marke Zinia.

Amazon Visa Kreditkarte: Keine Grundgebühr!

Wie in der Vergangenheit fällt keine Grundgebühr bei der Amazon-Kreditkarte an. Und das anders als in der Vergangenheit nicht nur für Prime-Kunden, sondern für alle Nutzer. Für Einkäufe bei Amazon gibt es 1 Prozent Cashback in Form von unbegrenzt gültigen Amazon-Punkten. Diese Punkte lassen sich in Guthaben für Einkäufe bei Amazon umwandeln. Aber nur, solange der Kartenvertrag nicht gekündigt wird. Ebenso gibt es Punkte für Anschaffungen abseits der Amazon-Plattform. Dann erhältst du bei einer Bezahlung mit der neuen Visa-Karte aber nur 0,5 Prozent Cashback; 1 Punkt für je 2 Euro Umsatz. Prime-Kunden erhalten als Vorteil 2 Prozent Cashback für Einkäufe bei Amazon. Das aber nur an ausgewählten Angebotstagen wie dem Prime Day. Nutzt der Karteninhaber den Amazon Visa Ratenkauf zum Bezahlen, sammelt er für diese Transaktion keine Punkte.

Zum Start ist es möglich, sich bis zu 15 Euro als einmaliges Startguthaben zu sichern. Ehemalige Inhaber der Amazon Visa-Kreditkarte erhalten einen Treue-Bonus und dürfen sich über bis zu 25 Euro Startgutschrift freuen. Bei der Rückzahlung besteht die Möglichkeit, zwischen einer monatlichen Vollzahlung und einer flexiblen Teilzahlung zu wählen. Wer die Teilzahlung wählt, muss aber zusätzliche Gebühren einkalkulieren. Denn es gilt dann ein effektiver Jahreszins in Höhe von aktuell 20,13 Prozent. Auch Bargeldauszahlungen an Geldautomaten sind mit der Kreditkarte möglich. Die Gebühren liegen dann innerhalb Europas bei 3,9 Prozent vom ausgezahlten Betrag; mindestens aber 1,50 Euro.

Die Amazon Visa Kreditkarte erlebt in Kürze ein Comeback.

Lässt du dir eine andere Währung als Euro an einem Geldautomaten auszahlen, musst du sogar 5,4 Prozent extra zahlen. Und auch das Bezahlen in Fremdwährungen kostet zusätzlich: 1,5 Prozent auf den zu zahlenden Betrag gemäß den von Visa zugrunde gelegten Wechselkursen. Für monatlich 7,99 Euro soll es möglich sein, Reisevorteile zu buchen. Neben einem Versicherungsschutz auf internationalen Reisen ist es dann möglich, bis zu fünfmal kostenlos Geld am Geldautomaten in anderer Währung als Euro zu beziehen. Für Zahlungen bis 50 Euro entfällt zudem das Auslandseinsatzentgelt bei der Fremdwährung. Schade: Apple Pay wird zum Start nicht unterstützt. Google Pay aber sehr wohl.

Vorteil: Echte Kreditkarte, keine Debitkarte

Deine Konto- und Punktestände kannst du über das Online-Banking oder die Amazon Visa App einsehen. Letztere ist für iPhones und Android-Smartphones verfügbar. Beantragungen der neuen Visa-Kreditkarte dürften in Kürze über die Amazon-Homepage möglich sein. Aktuell heißt es dort noch wörtlich: „Wir arbeiten daran, den Kartenantrag für alle verfügbar zu machen. Wir bitten dich noch um etwas Geduld und darum, noch einmal später hier nachzusehen, ob du die Amazon Visa Kreditkarte beantragen kannst.“ Laut Unternehmensmitteilung plant Amazon gemeinsam mit Santander eine schrittweise Einführung.

Apropos Kreditkarte: Es handelt sich um eine echte Kreditkarte, nicht um eine Debitkarte. Zum Start erhältst du 2.000 Euro Verfügungsrahmen. Später ist es möglich, diesen Verfügungsrahmen bei einer entsprechenden Bonität zu erhöhen. Ein neues Bankkonto ist für die Nutzung nicht notwendig.