Kopfhörer und Lautsprecher in einem: Dieses Audio-Gadget ist besonders

Der Passion Turn von Hama ist ein Over-Ear-Kopfhörer der anderen Art. Hiermit hörst du nur für dich per Bluetooth-Kopfhörer deine Lieblings-Playlists rauf und runter – oder du teilst die Musik mit deinen Freunden. So musst du nicht mehr Kopfhörer und Lautsprecher in einer Tasche mitschleppen, sondern hast beides in einem.

Musikhören und Sprachbefehle starten – der perfekte Begleiter für zu Hause und unterwegs

Grundsätzlich spielst du deine Musik mit dem Hama Passion Turn über den neuesten Standard Bluetooth 5.3 ab und bist so frei von lästigen Kabeln. Möchtest du Akku einsparen, kannst du den Passion Turn aber auch via AUX-Kabel mit deinem Handy verbinden. Alternativ kann er sogar über den integrierten microSD-Karten-Slot mit Musik gespeist werden. Mit einer Wiedergabedauer von 18 Stunden hält das Kombiprodukt aber vergleichsweise lange durch. Das lohnt sich auch für den Fall, dass der Akku einmal leer gehen sollte. Grundsätzlich hält dieser aber mit 18 Stunden Musikwiedergabe vergleichsweise lange durch. Und in drei Stunden ist der Passion Turn auch wieder vollgeladen. Mit Strom versorgst du den Passion Turn über ein mitgeliefertes USB-C- auf USB-A-Kabel.

Hama Passion: Kopfhörer und Bluetooth-Box in einem

Außerdem cool: Den Passion Turn kannst du auch via Google Assistant oder Siri per Sprachbefehl steuern. So fragst du auch unterwegs bequem nach dem Wetter oder setzt eine Erinnerung in deinen Terminkalender. Damit der Kopfhörer auch in deiner Tasche vor Kratzern und Stößen geschützt ist, liefert dir Hama zusätzlich eine praktische Aufbewahrungstasche mit. Aufbewahrungstasche mit. Das ausgeklügelte Over-Ear-Design gepaart mit der hervorragenden Passform schirmt störende Außengeräusche deutlich ab.

Passion Turn: Dieser Kopfhörer bietet eine intuitive Steuerung und individuelle Anpassung

Die Außenseiten der beiden Ohrmuscheln fungieren außerdem als Steuerelemente. Rechts befindet sich ein Drehregler, mit dem du die Lautstärke erhöhen oder verringern kannst. Das ein-, zwei- oder dreimalige Antippen der linken Außenschale erlaubt die Musiksteuerung sowie das Annehmen oder Ablehnen von Telefonaten. Somit kannst du dein Smartphone in der Hosentasche lassen. Möchtest du deine Kopfhörer optimal an dein Musikgenre anpassen, kannst du mithilfe des integrierten Equalizers an der Sound-Abstimmung schrauben. Hier stehen dir die drei Modi betonte Höhen, stärkerer Bass oder ausgeglichener Klang zur Verfügung. Damit hast du immer den perfekten Klang – egal, ob du gerade Hiphop, Pop oder elektronische Musik hörst – oder einen Podcast streamst.

Der Kostenpunkt für den Hama Passion Turn Lautsprecher/Kopfhörer liegt momentan bei 99 Euro. Beachtet man, dass du hier sozusagen zwei Geräte in einem bekommst, ist das ein attraktiver Preis für ein außergewöhnliches Gadget.