Egal ob per Sofortüberweisung, auf Rechnung oder Ähnliches. Klarna bietet ein breites Spektrum an Zahlungsmöglichkeiten für verschiedene Situationen an und ist dementsprechend bei den meisten Online-Händlern vertreten. Umso dramatischer, wenn ausgerechnet ein solches Unternehmen ein Datenleck hat. So wie Klarna momentan, bei dem Kunden andere Nutzerdaten einsehen können.

Im Netz tauchten vermehrt Nutzerbeschwerden auf, laut denen man fremde Daten einsehen könne. Und das nicht einfach so, sondern wenn man sich mit seinen eigenen Login-Daten bei Klarna registriert. Anstelle des eigenen Accounts zeigte die Klarna-App den eines Fremden an. Das sei nach jedem neuen Login passiert, nur jedes Mal mit einem anderen Konto.

Neben dem Namen können auch sensible Daten eingesehen werden. Neben Adresse und Telefonnummer auch die Bankverbindung, Bestellungen und getätigte Zahlungen. Auch ihre eigenen Kontodaten konnten Nutzer nicht löschen.

Each time I tried to log in to my @Klarna account this morning, I’m on someone else’s account? Does this also mean someone else might currently be my on account? What the hell is going on?!! @AskKlarna pic.twitter.com/hqimF2zx7S