KI statt Kabel: Neuer Husqvarna-Mähroboter sorgt für Aufsehen

Profilbild von Thomas Kern Thomas Kern
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Auf einer Veranstaltung in Barcelona hat Husqvarna seine Produktneuheiten für 2026 angekündigt. Mit von der Rolle ist ein Mähroboter, der mit neuen Ansätzen für Faszination sorgt – in der Theorie. Was kann der kabellose Rasenmäherroboter?
Husqvarna Automower 540 EPOS
Automower 540 EPOSBildquelle: Husqvarna Deutschland
  • Teilen

Mähroboter ohne Begrenzungskabel erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Kein Wunder, denn Nutzer sparen sich einerseits die mühevolle Buddelarbeit und andererseits musst du dir keine weiteren Gedanken um die Navigation des Mähroboters machen. Nun hat das Unternehmen für 2026 einen neuen Rasenmäherroboter vorgestellt, der mit neuen Ansätzen den Markt erobern möchte.

Automower 540 EPOS: Das ist der neue Husqvarna-Mähroboter

Auf einem Event in Barcelona hat Husqvarna einen neuen Mähroboter für 2026 angekündigt. Dabei handelt es sich um den kabellosen Rasenmäherroboter Automower 540 EPOS. Das Unternehmen spricht von einer möglichen Arbeitsfläche von bis zu 8.000 Quadratmetern! Die wohl beste Eigenschaft ist die Tatsache, dass kein Begrenzungskabel notwendig ist. Stattdessen setzt Husqvarna auf eine EPOS-Navigation. Via Husqvarna-Fleet-Services-App kannst du Arbeitsbereiche und Mähmuster festlegen.

Außerdem ist der Automower 540 EPOS in der Lage, Steigungen von bis zu 50 Prozent zu meistern. Technisch clever ist zudem der Einsatz einer schwenkbaren Vorderachse (bis zu 27 Grad Neigung), die den Einsatz auf unwegsamem Gelände ermöglicht. Für den Schnitt kannst du zwischen Schnitthöhen von 2 bis 6 cm wählen.

Husqvarna Automower 540 EPOS
Husqvarna Automower 540 EPOS

Das eigentliche Highlight steckt aber im optionalen AI-Vision-Zubehör. Die Rede ist von einer intelligenten Kameralösung, die Objekte und Lebewesen voneinander unterscheidet. Wenn der Mähroboter ein Tier erkennt, hält er automatisch Abstand oder stoppt komplett – ohne nachtaktive Kleintiere durch grelles Licht zu stören.

Möglich ist das durch einen Infrarot-Nachtsichtmodus, der den Mähroboter auch bei Dunkelheit „sehen“ lässt. Husqvarna redet hier vom vielleicht smartesten Gärtner Europas. Zusammenfassend: ein leiser, emissionsfreier Roboter, der Konkurrenz-Mährobotern ordentlich Druck macht.

Preis und Verfügbarkeit des Automower 540 EPOS

Der Husqvarna Automower 540 EPOS kostet nach unverbindlicher Preisempfehlung satte 5.499,00 €. Optional gibt es die EPOS-RS-4G®-Referenzstation für weitere 1.499,00 €. Der neue Gartenroboter soll ab Anfang 2026 im Fachhandel erhältlich sein.

Ecovacs Goat O500 Panorama Mähroboter im Test
Jetzt weiterlesen
Bester Mähroboter unter 1.000 Euro? Darum begeistert dieses Modell im Test

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Eine Nahaufnahme einer schwarzen Smartwatch am Handgelenk mit einem eleganten Design.
Wissenschaft und Forschung
Durchbruch! Müssen wir bald unser Handy nie wieder aufladen?
Geräte-Rückruf bei Hama
Smart Home
Akute Stromschlaggefahr! Hama ruft Elektrogeräte zurück
Hände die einen Heizkörper berühren
Strom und Energie
Dieser 2-Minuten-Test enttarnt Schwächen deines Heizsystems sofort
Künstliche Intelligenz
Figure 03 ist der Beweis: Humanoide Roboter sind die Zukunft
Smart Home
Passend zu den Prime Days: Amazon startet Smart-Home-Lawine
Smart Home
Kann Sonos einpacken? Neue Amazon-Echo-Modelle mischen den Markt auf
Smart Garden
Deutlich einfacher als gewohnt: Innovationen des TerraMow-Mähroboters beenden lästige Probleme
Strom und Energie
Anbieter mit großem Versprechen: Für nur 30 Euro Heizkosten halbieren?
Smart Home
Für unter 1 Euro! Damit steuerst du deine ganze Wohnung