Akute Stromschlaggefahr! Hama ruft Elektrogeräte zurück

3 Minuten
Hama startet einen umfangreichen Rückruf gewisser Elektrogeräte aufgrund von akuter Stromschlaggefahr! Betroffene Geräte sollen sofort vom Netz genommen werden und im Handel oder online retourniert werden.
Geräte-Rückruf bei Hama
Geräte-Rückruf bei Hama
Besitzer von Elektrogeräten der Firma Hama müssen schleunigst handeln. Bei einer aktuellen Qualitätskontrolle eines Technikgeräts sind Risse am Gehäuse entdeckt worden. Stromschläge drohen, wenn Wasser ins Innere gelangt. Wir erklären dir, welche Modelle betroffen sind und wie du jetzt richtig handelst.

Produkte von Hama: Beliebt und günstig

Jeder kennt sie: Produkte von Hama. Sie bieten Zubehör für nahezu alle Bereiche moderner Technik – darunter Smartphone- und Computerzubehör, Audio- und Videoequipment, Foto- und Reiseaccessoires sowie Smart-Home-Produkte. Besonders beliebt sind Hama-Produkte, weil sie über ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis verfügen.

In der Produktpalette von Hama findest du auch eine große Auswahl smarter Geräte. Sie sollen unseren Alltag automatisieren und das Zusammenspiel zwischen verschiedenen Technikgeräten ermöglichen. Zu den intelligenten Geräten gehören unter anderem auch smarte WLAN-Outdoorsteckdosen, die vom Unternehmen aktuell zurückgerufen werden. Grund dafür sind Risse im Gehäuse, die sich im Laufe der Zeit bilden und bei Regen oder Feuchtigkeit zu gefährlichen Kurzschlüssen führen können. Nutzer sollten die betroffenen Geräte sofort vom Stromnetz trennen.

Diese Modelle sind betroffen

Betroffen sind insgesamt fünf Modelle, darunter auch Versionen mit Matter-Unterstützung. Laut Herstellerangaben entstehen die Risse durch Materialalterung des Kunststoffs. Sobald jedoch Wasser in das Gehäuse gelangt, kann es zu Stromschlägen oder Brandgefahr kommen. Hama hat folgende Steckdosen offiziell gemeldet und ruft die folgenden Artikelnummern zurück:  

  • 00176627 – Smarte WLAN-Steckdose für außen, IP44, 2.300W  
  • 00176655 – Smarte WLAN-Steckdose, Matter, IP44, 2.300W  
  • 00176656 – Smarte WLAN-Steckdose mit Stromverbrauchsmesser, Matter, IP44, 2.300W  
  • 00176657 – Set mit zwei Innen- und einer Außensteckdose, Matter, IP44  
  • 00176938 – Smarte WLAN-Steckdose Outdoor, Matter  

Die Artikelnummer findest du sowohl auf der Verpackung als auch am Typenschild der Steckdose. Hama rät ausdrücklich davon ab, die Steckdosen weiterzuverwenden oder eigenständig zu reparieren. Der Rückruf betrifft den gesamten deutschen Handel, inklusive Online-Shops. Du kannst die Steckdose beim Händler oder über das Service- und Retouren-Center von Hama zurückgeben. Allerdings stehen derzeit keine Ersatzgeräte zur Verfügung.

Warum du den Rückruf nicht ignorieren solltest  

Hama verweist auf das Produktsicherheitsgesetz (ProdSG), das Unternehmen verpflichtet, nur sichere Produkte zu vertreiben. Sobald eine potenzielle Gefahr für Verbraucher besteht, muss ein Rückruf erfolgen – notfalls auch auf behördliche Anordnung.

Für Rückfragen steht das Service- & Retouren-Center telefonisch unter: +49 (0)9091 / 502-356 (Mo–Do 8:00–17:00 Uhr, Fr 8:00–14:00 Uhr) oder per Mail an: service-retouren-center@hama.de zur Verfügung.

