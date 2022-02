"Jurassic World 3": Erster Trailer ist eine Meisterleistung

Ohne Zweifel gehört „Jurassic Park“ zu den besten Filmen der 90er Jahre. Fast 30 Jahre ist es nun her, dass der erste von inzwischen fünf Dinosaurier-Blockbustern in die Kinos kam. Und der sechste Film, „Jurassic World: Ein neues Zeitalter“ („Jurassic World: Dominion“), steht bereits in den Startlöchern. Im Juni 2022 – aufgrund der Coronapandemie ein Jahr später als ursprünglich geplant – soll das epische Finale des Franchise endlich in den Kinos anlaufen. Und jetzt hat das Hollywood-Filmstudio Universal den ersten Trailer veröffentlicht. Einen wahrlich actiongeladenen Trailer. Aber auch einen Vorgeschmack, der Fans von „Jurassic Park“ emotional angefasst zurücklässt.

Eine Reise zurück – zurück zu den Anfängen von „Jurassic Park“

Nicht nur die Tatsache, dass die zusammengeschnittenen Bilder ein wahres Filmspektakel versprechen, sorgt unter anderem in den Kommentaren bei YouTube für teilweise bewegende Beiträge. Auch die Art und Weise der Zusammenstellung ist mitunter brillant umgesetzt. Denn direkt zu Beginn ist niemand Geringeres als Richard Attenborough zu hören. Als John Hammond spielte der im Jahr 2014 verstorbene Engländer den Gründer und Urvater vom Jurassic Park. Einem Freizeitpark auf einer Insel, irgendwo mitten im Pazifik, der Dinosaurier kontrolliert und in Gehegen gefangen erlebbar machen sollte. Dass alles anders kam… bekannt.

Spoileralarm: Ab hier nur weiterlesen, wenn du für den Trailer bereit bist

Nun also der Trailer zum sechsten Teil der „Jurassic Park“-Filmreihe. Beginnend mit der Stimme von John Hammnond. Mit Wörtern, die bis heute ein fester Teil der Filmgeschichte sind: „Ich wollte den Menschen etwas nahe bringen, was keine Illusion ist. Etwas, das Realität ist.“ So endete das erste Kapitel von „Jurassic Park“ und so läutet Universal jetzt unter der abermaligen Regie von Colin Trevorrow das große Finale ein.

Und das gelingt meisterhaft. Denn geschickt werden immer wieder Brücken zu den Anfängen von „Jurassic Park“ geschlagen. Plötzlich läuft ein Brachiosaurus durch das Bild und ein kleines Mädchen steht staunend vor dem Riesen der Urzeit – wie einst Lex Murphy (Ariana Richards). Ein T-Rex entert brüllend das Bild und sorgt für fassungslose Blicke eines kleinen Jungen – wie einst bei Tim Murphy (Joseph Mazzello). Ein Dilophosaurus faucht mit aufgestelltem Kragen vor den Augen einer panischen Frau – wie damals bei Dennis Nedry (Wayne Knight). Und wenn dann auch noch von Dr. Alan Grant (Sam Neill), der genauso wie Dr. Ellie Sattler (Laura Dern) ein Comeback feiert, unter Anblick einer weiteren gigantischen Urzeitechse seine unnachahmlichen Worte „Nicht bewegen!“ flüstert, ist eigentlich alles gesagt. Da ist es fast schon unnötig zu erwähnen, dass auch Ian Malcolm (Jeff Goldblum) wieder mit von der Partie ist.

Kurzum: Der erste Trailer zu „Jurassic World: Ein neues Zeitalter“ macht schon jetzt Lust auf mehr. Bist du bereit? Dann schau dir das dreiminütige Spektakel am besten sofort an. Entweder direkt unterhalb dieses Absatzes oder bei YouTube.

„Jurassic World: Ein neues Zeitalter“ – Darum geht es

Das große Finale der „Jurassic“-Filmreihe spielt übrigens nicht auf der Isla Nublar. Vielmehr hat die Dino-Apokalypse globale Ausmaße angenommen. Die Dinosaurier leben auf dem Festland. Oder um es in den Worten von John Hammond zu sagen: „Das Leben wird einen Weg finden.“ Zeitlich spielt der dritte Teil der „Jurassic World“-Reihe vier Jahre nach der Zerstörung der Isla Nublar. Dinosaurier machen überall auf der Erde Jagd auf Menschen. Zumindest jene, die keine Pflanzenfresser sind. Die alles entscheidende Frage ist nun: Wer steht tatsächlich an der Spitze der Nahrungskette? Der Mensch oder die Dinosaurier?