Jetzt bei Netflix: Größte Fantasy-Filmreihe stürmt die Charts

Wer in den vergangenen Tagen regelmäßig in die Top 10 der Netflix–Filme geschaut hat, fand dort zunächst eine umfangreiche Sammlung an klassischen Weihnachtsfilmen. Das hat sich seit Kurzem geändert. Gleich mehrere Filme der größten Fantasy-Filmreihe konnten die begehrten Rangplätze für sich erobern. Die Rede ist natürlich von den Harry Potter-Filmen. Obwohl das Finale der Reihe schon vor mehr als zehn Jahren veröffentlicht wurde, erobern sie die Rangliste, als wären sie zum ersten Mal im Internet erschienen.

Harry Potter-Filme sind die größte Fantasy-Filmreihe und im Winter heiß begehrt

Tatsächlich ist es keineswegs überraschend, dass die Filme ihre Plätze auf den Podesten der begehrtesten zehn Filme auf Netflix erobert haben. Viele Fans nutzen die kalte Jahreszeit schon seit Langem, um einen Harry Potter-Marathon zu starten. Mittlerweile haben das auch große Streaming-Dienste begriffen, weshalb sie die Filme regelmäßig im November und Dezember herum in ihr Programm aufnehmen. Zuerst waren in diesem Jahr Amazon und WOW der Titel habhaft. Jetzt haben sie ihren Weg in die Netflix-Listen gefunden. Schon kurz nach der Verfügbarkeit auf Netflix kletterten die Filme prompt die Chartliste empor. Bisher finden sich lediglich die ersten sechs Teile der Fantasy-Filmreihe in chronologischer Reihenfolge in der Top-10-Liste:

Carry-On Civil War Harry Potter und der Stein der Weisen Harry Potter und die Kammer des Schreckens Der Grinch The Dead Don’t Die Harry Potter und der Gefangene von Askaban Harry Potter und der Feuerkelch Harry Potter und der Orden des Phönix Harry Potter und der Halbblutprinz

Hält der Marathon unter den Filmfans weiterhin an, könnten auch weitere Teile der größten Fantasy-Filmreihe die Chartliste erklimmen und mehr der anderen Titel verdrängen. Mit „Der Grinch“ bleibt nur noch ein einzelner klassischer Weihnachtsfilm in der Liste der aktuell am meisten gestreamten Filme bei Netflix zurück. Für Harry Potter-Fans könnte zudem in den kommenden Jahren ein neues Highlight bevorstehen. Schließlich plant Warner Bros, die Buchreihe in Serienform neu zu verfilmen.

